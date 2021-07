Descobrimos quais os tênis para 2021

Enquanto as temperaturas não sobem pra valer...

Os tênis de grife, chamados de Off White, vem atraindo olhares. São assinados ou por uma grife badalada ou por um astro seja do esporte ou do cinema e estão nas lojas com um diferencial: tem um lacre!

Foto: reprodução

Tênis branco é tênis branco

Não se discute! É atemporal e a Adidas lançou esse com um toque rosa, bem discreto que dá um charme a mais! Lançamento!

Foto: reprodução

Cor e atitude

Temos! Aliás, a VANS tem! Encontrei na loja conceitual de Ipanema esse tênis cano longo da coleção conceito inspiração nas obras do MoMa, de NY. Lindão. Um é diferente do outros, mas “conversam” entre si!

Foto: reprodução

Temperatura começa a subir...

Portanto, o tênis já pode baixar o cano.

A VANS, sabendo que os bichos estão soltos na temporada, apostam mais nos pelos que nas estampas. A versão ficou bem legal!

Foto: reprodução

Já estampas estão nos pés da Adidas

São nos detalhes dos novos lançamentos dos tênis da Adidas, na base do solado, que as estampas de onça e de zebra a marca aposta para das mais charme aos passos mais seguros.

Foto: reprodução