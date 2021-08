Como conquistar a pessoa dos seus sonhos

Para conquistar a pessoa dos seus sonhos, não tem muito mistério, não. Juro por tudo que é mais sagrado!

A mulher conquista tudo que ela quiser e quem ela quiser olhando para dentro de si.

É sério!

Vá por mim: para que você não caia em ciladas e nem se envolva com as ameaças externas de um relacionamento, é preciso estar fortalecida e conhecer-se muito bem.

Observe: tudo parte de como você enfrenta as situações do outro. A mulher segura de si, sustenta os “gatilhos” emocionais, porque o seu “jogo” interno está preparado e a sua autoestima está com escudo de proteção.

Portanto, se você quer ter sucesso no amor, é importantíssimo investir no processo de construção interior pessoal, porque de nada adianta você saber de um monte de teorias e joguinhos e não consolidar, pra valer, um relacionamento.

Essas brincadeiras ficaram lá trás quando a SiSi não existia na sua vida. Aqui o papo é reto. De amiga para amiga.

Foca na conexão.

Lembra que é importante segurar a ansiedade e saber o que você quer, para poder captar o que o outro quer, também!

A mulher que se encontra e acha o sentido da sua vida, não tem para ninguém! É do tamanho dos sonhos dela e realiza com quem ela quiser.

Agora, quem não se compromete em olhar para dentro e quiser continuar brincando, ou desce para o “play” ou volta a dormir para ver se encontra a pessoa nos sonhos!