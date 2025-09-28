CAPTEI: Os looks de destaque no Troféu Sereia de Ouro 2025

Elegância, tradição e sofisticação marcaram a
52ª edição do Troféu Sereia de Ouro, que retornou ao icônico Salão Nobre do Ideal Clube na noite desta sexta-feira (26). No ano do centenário de Edson Queiroz, cerca de 900 convidados celebraram legados e conquistas em uma noite memorável. E, claro, deslumbrante. Entre homenagens emocionantes e discursos inspiradores, os convidados brilharam não apenas por suas histórias, mas também pelos looks impecáveis que desfilaram pelo salão. Nesta galeria, reunimos os destaques fashion da noite, em cliques que capturam o glamour e a sofisticação dignos de uma celebração à altura da memória e do prestígio cearense.
Legenda:
Renata Jereissati
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lenise Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Manoela Queiroz Bacelar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriana Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ticiana Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aline Barroso, com o marido, Igor Queiroz Barroso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulinha Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruna Waleska Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dani Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Karine Aragão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carla Rotella
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriana Costa e Forti
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Noemia Frota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruna Pessoa de Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel e Taís Lopes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jade Romero
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiane Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel, Leal Mota Filho e Taís Lopes 3
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriana Queiroz e Aline Vasques
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Stella Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amanda e Carla Pontes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Morgana Dias Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia Majela e Lívia de Pádua
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Iracema Vale
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel, num look em homenagem a Dona Yolanda Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Elaine Fiúza
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Vasconcelos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Auricélia Queirós
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Vasques
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rilka Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Talyzie Mihaliuc, Bruna Waleska Frota, Jeritza Gurgel e Talynie Mihaliuc
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ary
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Taís Lopes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bianca Cipola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Nogueira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Venúzia Ribeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Uliana Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Teresa Raquel Ribeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jéssica Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Talyzie Mihaliuc
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Talynie Mihaliuc
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bel Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carman Rangel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia Quental
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eveline Fujita
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Elusa Laprovítera
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliziane Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristina Aragão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dani Gondim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Danielle Barreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliane Brasil
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Dayse Kelle
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mariana Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marilac Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marilia Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marjorie Marshall
Foto:
LC Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rebecca Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Natália Varela
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Joyce Marconi
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mariana Da Fonte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Manuela Crisóstomo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maira Silva
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maria Brás
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márcia Studart
Foto:
LC Moreira