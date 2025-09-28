Diário do Nordeste
CAPTEI: Os looks de destaque no Troféu Sereia de Ouro 2025

As mulheres deram um show a parte na 52ª edição da cerimônia. De volta ao Ideal Clube, a festa foi marcada pela elegância e bom gosto

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Jeritza Gurgel e Taís Lopes, apresentadoras da noite de luxo no Ideal Clube
Foto: Kid Júnior

Elegância, tradição e sofisticação marcaram a 52ª edição do Troféu Sereia de Ouro, que retornou ao icônico Salão Nobre do Ideal Clube na noite desta sexta-feira (26). No ano do centenário de Edson Queiroz, cerca de 900 convidados celebraram legados e conquistas em uma noite memorável. E, claro, deslumbrante. Entre homenagens emocionantes e discursos inspiradores, os convidados brilharam não apenas por suas histórias, mas também pelos looks impecáveis que desfilaram pelo salão. Nesta galeria, reunimos os destaques fashion da noite, em cliques que capturam o glamour e a sofisticação dignos de uma celebração à altura da memória e do prestígio cearense.

Legenda: Renata Jereissati
Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, com o marido, Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Sampaio
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Karine Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Rotella
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Costa e Forti
Foto: LC Moreira

Legenda: Noemia Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Pessoa de Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Taís Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Leal Mota Filho e Taís Lopes 3
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz e Aline Vasques
Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda e Carla Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Morgana Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Majela e Lívia de Pádua
Foto: LC Moreira

Legenda: Iracema Vale
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, num look em homenagem a Dona Yolanda Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Elaine Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Vasconcelos
Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélia Queirós
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Vasques
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Rilka Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie Mihaliuc, Bruna Waleska Frota, Jeritza Gurgel e Talynie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary
Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes
Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Cipola
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Nogueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Venúzia Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Uliana Machado
Foto: LC Moreira

Teresa Raquel Ribeiro
Legenda: Teresa Raquel Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Talynie Mihaliuc
Foto: LC Moreira

Legenda: Bel Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Carman Rangel
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Quental
Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Fujita
Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa Laprovítera
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Dani Gondim
Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Barreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Brasil
Foto: LC Moreira

Legenda: Dayse Kelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Marilac Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Marilia Machado
Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall
Foto: LC Moreira

Melina Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela
Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce Marconi
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Da Fonte
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Crisóstomo
Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Brás
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Studart
Foto: LC Moreira

 