CAPTEI: Troféu Sereia de Ouro 2025

O Ideal Clube recebeu, nesta sexta-feira (26), a 52ª edição do Troféu Sereia de Ouro, homenagem criada pelo Chanceler Edson Queiroz e por Dona Yolanda Vidal Queiroz para celebrar personalidades que marcam a história do Ceará. A noite reuniu cerca de 900 convidados em clima de elegância e reconhecimento.
A cada dois anos, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) homenageia quatro nomes de destaque, com trajetória e talento reconhecido. A edição 2025 coincide com o centenário de seu fundador. Os agraciados deste ano foram a médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti, a artista Guiomar Marinho, o empresário Oto de Sá Cavalcante e o político e empresário Tasso Jereissati.
A vice-governadora Jade Romero entregou a comenda à médica Adriana Costa e Forti. O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, fez a entrega ao empresário Oto de Sá Cavalcante. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, homenageou a artista Guiomar Marinho. Já Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do GEQ, entregou a honraria a Tasso Jereissati, que falou em nome dos sereiados.
No ano do centenário de Edson Queiroz, o retorno da cerimônia ao Salão Nobre do Ideal Clube deu ainda mais brilho a uma noite marcada pela memória, pelo legado e pela celebração dos talentos que transformam o Ceará. A primeira edição do Troféu Sereia de Ouro realizada no Ideal Clube aconteceu há exatos 50 anos.
As presenças ilustres e o reencontro de gerações deram o tom da festa, que misturou emoção, discursos marcantes e a atmosfera refinada do Ideal Clube. A decoração foi assinada por Dito Machado. O cerimonial ficou por conta de André Gress.
Entre abraços calorosos e olhares atentos, a plateia celebrou não apenas os quatro homenageados, mas também a trajetória de mais de cinco décadas de valorização da cultura, da ciência, da política e da arte cearense.
Com transmissão pela TV Diário e cobertura especial do Diário do Nordeste e da TV Verdes Mares, o evento reafirmou seu lugar no calendário social do estado. Mais do que uma solenidade, o Sereia de Ouro se consolida, ano após ano, como uma ocasião em que o Ceará se reconhece em seus próprios talentos e compartilha com o país o orgulho de suas realizações.