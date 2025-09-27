CAPTEI: Troféu Sereia de Ouro 2025

O Ideal Clube recebeu, nesta sexta-feira (26), a 52ª edição do Troféu Sereia de Ouro, homenagem criada pelo Chanceler Edson Queiroz e por Dona Yolanda Vidal Queiroz para celebrar personalidades que marcam a história do Ceará. A noite reuniu cerca de 900 convidados em clima de elegância e reconhecimento.

A cada dois anos, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) homenageia quatro nomes de destaque, com trajetória e talento reconhecido. A edição 2025 coincide com o centenário de seu fundador. Os agraciados deste ano foram a médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti, a artista Guiomar Marinho, o empresário Oto de Sá Cavalcante e o político e empresário Tasso Jereissati.

Legenda: A vice-governadora Jade Romero entrega a comenda a Adriana Costa e Forti Foto: André Lima

Legenda: Oto de Sá Cavalcante recebeu o troféu das mãos do presidente da Alece, Romeu Aldigueri Foto: André Lima

Legenda: O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, fez a entrega da comenda para Guiomar Marinho Foto: André Lima

Legenda: Presidente do Conselho Administrativo do GEQ, Edson Neto, fez a entrega do Troféu Sereia de Ouro a Tasso Jereissati Foto: André Lima

A vice-governadora Jade Romero entregou a comenda à médica Adriana Costa e Forti. O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, fez a entrega ao empresário Oto de Sá Cavalcante. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, homenageou a artista Guiomar Marinho. Já Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do GEQ, entregou a honraria a Tasso Jereissati, que falou em nome dos sereiados.

Legenda: Em seu discurso, Edson Neto relembrou o legado dos criadores da comenda, Edson Queiroz e Yolanda Queiroz Foto: André Lima

Legenda: Tasso Jereissati discursou em nome dos sereiados da edição 2025 do Troféu Sereia de Ouro Foto: Ares Soares

No ano do centenário de Edson Queiroz, o retorno da cerimônia ao Salão Nobre do Ideal Clube deu ainda mais brilho a uma noite marcada pela memória, pelo legado e pela celebração dos talentos que transformam o Ceará. A primeira edição do Troféu Sereia de Ouro realizada no Ideal Clube aconteceu há exatos 50 anos.

Legenda: Carla e Carlos Rotella, Jeritza Gurgel, Edson Neto e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Tasso Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Queiroz e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Neto, Ticiana Queiroz, Leo Couto, Gabriella Ventura, Paula e Sílvio Frota Foto: André Lima

Legenda: Igor Queiroz e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bacelar e Manoela Queiroz Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Sofia Jereissati, Vanessa Barbosa, Bernardo e Joana Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane e Abelardo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Joana, Renata, Tasso e Natália Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudinho Rocha e Karine Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Oliveira e Carla Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna Waleska e Rodrigo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Marília e Did Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha Sampaio e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor e Dani Frota Foto: LC Moreira

As presenças ilustres e o reencontro de gerações deram o tom da festa, que misturou emoção, discursos marcantes e a atmosfera refinada do Ideal Clube. A decoração foi assinada por Dito Machado. O cerimonial ficou por conta de André Gress.

Legenda: Igor Queiroz e Aline Barroso, Evandro e Cristiane Leitão, Carlos e Carla Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Queiroz e Cláudio Rocha e Adriana Forti Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Edson Queiroz Neto, Paula e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella, Edson Neto e Ticiana Queiroz, Manoela Queiroz e Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Tasso e Renata Jereissati, Carla e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Frota, Claudinho Rocha e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Otávio Queiroz, Ronaldo e Alana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e André Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Família Jereissati com Igor Queiroz e Aline Barroso, Edson Neto e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Entre abraços calorosos e olhares atentos, a plateia celebrou não apenas os quatro homenageados, mas também a trajetória de mais de cinco décadas de valorização da cultura, da ciência, da política e da arte cearense.

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos Pontes, Renata Guimarães, Aline e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim e Pio Rodrigues Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Oto e Guida Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Roberto Cláudio Bezerra, Ticiana e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Rocha e Otávio Queiroz Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Natália, Tasso, Renata, Joana, Carla e André Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Neto e Ticiana Queiroz, Ana Maysa e Teodoro Santos Foto: LC Moreira

Com transmissão pela TV Diário e cobertura especial do Diário do Nordeste e da TV Verdes Mares, o evento reafirmou seu lugar no calendário social do estado. Mais do que uma solenidade, o Sereia de Ouro se consolida, ano após ano, como uma ocasião em que o Ceará se reconhece em seus próprios talentos e compartilha com o país o orgulho de suas realizações.

Legenda: Jeritza Gurgel, Leal Mota Filho e Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Evandro leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriella Ventura e Leo Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Romeu Aldigueri e Tainah Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Paz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Maria Célia Ferreira Gomes, Aline e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Tasso Jereissati e Ciro Gomes Foto: Ares Soares

Legenda: Paulo e Iracema Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Aline Barroso e Cláudia Majela Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, Rodolfo Licurgo, Jeritza e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Queiroz, Sérgio e Bianca Gomes de Matos e Silvia Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo Pereira, Max Bezerra, Otávio Queiroz e Leandro Vasques Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane e Hélio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Salmito Filho e Jamile Salmito Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez e Wana Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: José Augusto e Bernadete Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Helena Pitombeira, Talma e Anastácio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Maria Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Talyzie Mihaliuc, Bruna Waleska Frota, Jeritza Gurgel, Mariana Rolim e Talynie Mihaliuc Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Marlene Mindello Foto: LC Moreira

Legenda: Mino e Cecília Castelo Branco, Manoela Bacelar e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Helder Montenegro, Natália Varela e Rochelle Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa e Totonho Laprovítera Foto: LC Moreira

Legenda: Etevaldo e Roberta Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Joyce Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Ferreira Gomes e Giselle Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: César Ribeiro, Pedro Fiúza, Cabeto Martins e Dráuzio Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Denísio e Naílde Pinheiro e Ilo Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: General Barreto e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Deco Montenegro e Dani Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Chanô Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Aline Barroso, Cláudia e Ivone Rebouças, Edson Neto e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: O presidente do Conselho de Administração do GEQ, Edson Queiroz Neto, com os homenageados de 2025 Foto: André Lima

Legenda: Carla e Carlos Rotella, Thamires D'Ávila, Sávio, Edson Neto e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Rocha e Paulinha Sampaio, Mariana e Idézio Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio Serpa e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Queiroz Barroso, Ticiana, Edson Neto, Adriana e Otávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Tasso Jereissati e Meiriane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Benjamin Oliveira, Carlos, Carla, Lara e Gabriel Jereissati Foto: LC Moreira