Captei: Lide Ceará promove almoço empresarial com palestra de William Waack

O Lide Ceará, no último dia 10, retomou aos eventos empresariais de forma híbrida e em grande estilo: uma palestra sobre “Cenário Político e Econômico: Brasil e seus Desafios” com o jornalista e cientista político, William Waack. A presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide), Emília Buarque recebeu os convidados com as exigências de segurança sanitárias exigidas.

Acompanhe as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Hilene Pereira, Mauro Costa, Emília Buarque e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiuza e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho, Hilene Pereira e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Medeiros, Alessandro Belchior, Emília Buarque, Anastácio Marinho e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Hilene Pereira e Cláudia Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Dias e Alex Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Marcus Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Barreiro e Oscar Dafonte Foto: LC Moreira

Legenda: Nizabro Fujita e Daniel Demétrio Foto: LC Moreira

Legenda: Germano e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Barbosa, Pompeu Vasconcelos, Emília Buarque, Sérgio Resende e Pablo Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Phillippe Godefroit Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Daniel Fiuza Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho, Hilene Pereira e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Marcus Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Nogueira, Carlos Rotella e Rômulo Dias Foto: LC Moreira