Se o Fortal não acontece na cidade, acontece dentro do apartamento da Rose com toda segurança e cuidados que o momento exige. A empresária reuniu um pequeno grupo de amigos e amigas, vestiram abadá para entrar no clima e curtiram muito o aniversário.

LC Moreira registrou quem esteve por lá:

Legenda: Bruno Limaverde, Rose Carneiro e Yasmin Limaverde Foto: LC Carneiro

Legenda: Rose Carneiro e Jose Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Lili Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcia Studart e Sarah Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Claudia Cordeiro e Leomar Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Andrea Guilherme e Sarah Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Simões e Germana Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Isabella Fiuza e Rose Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Siqueira e Yasmin Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Jose Neto, Rose Carneiro, Rachel e Orlando Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Vladia Campos Foto: LC Moreira