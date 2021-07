Aproveite para saber das novidades da semana

Grupo Mulheres do Brasil realiza “I Seminário Terrartesã - As Mãos que Tecem” em parceria com o Governo do Estado do Ceará

O Grupo Mulheres do Brasil promove, no período de 2 de a 6 de agosto, o “I Seminário Terrartesã - As mãos que tecem o Ceará”. Apresentado pelo Governo do Estado do Ceará, através da Casa Civil, o evento acontece virtualmente, com o propósito de promover o diálogo entre artesãos, pesquisadores, empreendedores e o poder público.

Legenda: O foco na valorização e promoção do artesanato tradicional cearense Foto: reprodução

O Seminário terá a presença de autoridades como Luiza Helena Trajano - Presidente do Grupo Mulheres do Brasil; Socorro França, Secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos do Governo do Estado do Ceará; Patrícia Liebman - Gerente da CEART; e Angelice Custódio - Presidente da Federação das Cooperativas e Associações De Artesãos Do Ceará - FECARCE. Além destes, estarão presentes especialistas no tema como a Presidente da Artesol - Sonia Quintela, o designer Érico Gondim e a empresária Celina Hissa - Catarina Mina, além de artesãos como Evandira Moreira (Renda Filé), Gilmar Martins (Tecelagem) e Andrea Guedes (Crochê).

Arte urbana cearense em intercâmbio no Oriente Médio

A dupla cearense Tereza de Quinta e Robézio, integrantes do Acidum Project, estão há mais de dez dias no Oriente Médio. Eles foram os artistas brasileiros convidados pela Embaixada do Líbano para deixarem sua marca em um mural.

Legenda: A parede lateral do prédio escolhida para o desenho em grande escala possui 27 metros de altura. A arte urbana faz parte do cenário das grandes cidades pelo mundo todo. No Oriente Médio não é diferente. Confira o carrossel! Foto: divulgação

A cena urbana da região é efervescente e a cultura brasileira fará parte do cenário a partir desse intercâmbio, pois artistas locais participam da pintura. Para conferir como está ficando a gigantesca obra de arte a céu aberto desses dois cearenses no Líbano, acesse as redes sociais da dupla no perfil Acidum Project.

Fortaleza recebe a 21ª edição do concurso “Comida Di Buteco” e o Delivery é o foco principal!

A 21ª edição do Comida di Buteco será realizada em Fortaleza a partir de sexta-feira, dia 30 de julho e vai até o dia 29 de agosto.

Legenda: Lançamento foi ontem, 27, para a imprensa, no Hotel Sonata de Iracema contou com a participação de Danielle Rios (Boteco da Dani), Creuziene Alves (Sabor de Casa), Francisco Antônio (Bar do Nem) Foto: divulgação

A novidade é que, pela primeira vez em sua história, o sistema de delivery está como foco principal! Além da capital cearense, o concurso será realizado em cidades de outros 12 Estados.

O Truck Brizza Arezzo chega em Fortaleza

O Truck Brizza Arezzo chega em Fortaleza levando uma coleção incrível de modelos charmosos, confortáveis e o melhor, customizadas!

Legenda: A artista Ana Catalina Marchesi, da marca La Pomponera, irá confeccionar e deixar o modelo ainda mais estiloso com novas cores e acessórios. Foto: divulgação

Depois de estrear no Rio de Janeiro, o Truck Brizza chega à Fortaleza nos dias 30 e 31 de julho, das 13h às 18h, e fica estacionado em frente à loja Arezzo da Av. Dom Luiz! Aí, quem adquirir sua Brizza Arezzo vai poder ter um modelo exclusivo e personalizando com cores e acessórios!

Centro Cultural Fetrans reabre para o público com capacidade reduzida

O Centro Cultural da Federação dos Transportes (Fetrans) está, novamente, de portas abertas para o público, mas obedecendo ao limite de 50% da capacidade.

Legenda: O Centro Cultural Fetrans reúne seis exposições de longa duração e um rico acervo de documentos como recortes de jornais, imagens e publicações, fontes valiosas da história do transporte coletivo no nosso Estado. Foto: reprodução

Além disso, o espaço mantém diversas ações educativas e de incentivo à cultura. O Centro Cultural funciona das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e fica na Rua Dona Leopoldina, nº 1050, bairro Centro.

Laboratório de Experiências Gastronômicas explora diversas possibilidades da gastronomia dentro e fora de casa

Referência em cursos e serviços de gastronomia, o Laboratório de Experiências Gastronômicas os chefs Elaine Negreiros e Thales Romão desenvolvem uma série de possibilidades no mundo da gastronomia para experiências dentro e fora de casa.

Legenda: Uma cozinha versátil e sofisticadamente simples é o traço dos chefs Elaine Negreiros e Thales Romão Foto: reprodução

Com presenças atuantes na cena gastronômica de Fortaleza, eles seguem inovando e consolidam suas marcas com a idealização do Laboratório de Experiências Gastronômicas. O espaço, inaugurado no bairro Mucuripe, em Fortaleza, oferece uma série de serviços em gastronomia, como cursos com chefs renomados, eventos particulares, consultorias para restaurantes e demais empreendedores do segmento e locação de cozinha profissional.

Como arquiteto faz cinema?

Educação, arte e cultura em arquitetura e urbanismo, sob a coordenação do professor Ricardo Paiva, convida a arquiteta e urbanista, master na Universidade Politéctica da Catalúnia e doutouranda da Universidade de Lisboa, Daniela Alcântara para debater com o cineasta, Duarte Dias, sobre: “A cena de Karim Ainouz".

Legenda: Maria Daniela Alcântara Foto: reprodução

Os especialistas participam através de conversa no canal do Youtube PPGAU+D, hoje, às 14:30h, através do link

Inclusão e coquetelaria para carreira de bartender

O momento chegou para iniciar a carreira de bartender! O programa social do Instituto Diageo, Learning for Life, acaba de abrir mais de 500 vagas para profissionalizar maiores de 18 anos em vulnerabilidade! Legenda: O Learning for Life é um projeto social do Instituto Diageo, um programa de capacitação que aborda conteúdos diversos e necessários para iniciar a carreira como bartender. É online e totalmente gratuito! Foto: reprodução A formação inclui conteúdos como combate ao assédio e consumo responsável de bebida alcoólica. As inscrições para o programa estão abertas e gratuitas até 5 de agosto, no Instagram @learningforlife_br. Tania Leitão celebra nova vida

A empresária Tãnia Leitão celebrou a nova idade na terça-feira, 27, com as suas mais preciosas jóias: a sua família e brindando com saúde a nova fase da vida com a certeza do verdadeiro valor de cada momento vivido.

Legenda: Tânia Leitão é expertise em joalheirias há 39 anos Foto: reprodução

Dignidade menstrual para estudantes

Excelente notícia é que o nosso governador Camilo Santana sancionou, no início da tarde desta terça-feira, 27, a Lei de Proteção à Higiene Íntima das Estudantes da Rede Estadual de Ensino e das Universidades Estaduais.

Legenda: Govenador Camilo Santana Foto: divulgação

Beneficia cerca de 115 mil estudantes e, sem sombra de dúvidas, é um grande passo!

Mas, que tal, irmos em frente? São muitas as mulheres vulneráveis! Muitas estão nas ruas usando como contenção espigas de milho, sacos plásticos, etc. A sugestão da mulher SiSi é que se faça um projeto de Lei em que os absorventes sejam considerados itens de higiene básica. Assim, incluído nas cestas básicas, estariam entregues em cada lar. Além disso, poderia pensar na redução do ICMS para o produto.

Outra questão interessante é que fossem distribuídos em todos os postos de saúde (como são com as camisinhas) para qualquer mulher que precisar. Pense nisso com carinho