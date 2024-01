Três livros cearenses que ganharão as telas de cinema

Há um movimento efervescente de apreço pela literatura cearense que há tempos eu não via. Os livros, além das estantes, ganharam os formatos digitais e a internet parece ter se tornado uma aliada. Além de mais espaço nas redes sociais, diversas obras da nossa literatura ganharão também as telonas dos cinemas.

O primeiro que li dessa safra de autores contemporâneos foi "A palavra que resta", de Stênio Gardel, romance que me apaixonei perdidamente. O livro venceu o National Book Award, um dos maiores prêmios da literatura norte-americana. Lembro que, enquanto lia, comentei com uma amiga que essa obra deveria virar filme ou espetáculo de teatro.

No dia seguinte, recebi com alegria a notícia de que isso, de fato, aconteceria. A obra audiovisual ficará por conta da Pródigo Filmes e terá direção de Fernando Nogari, com roteiro de Armando Praça. Em breve, conheceremos no cinema a história de Raimundo, um homem de 71 anos, analfabeto, que é motivado a aprender a ler para conseguir decifrar uma carta, escrita há mais de 50 anos, por Cícero, seu grande amor.

Outro livro que também ganhará o cinema é "A cabeça do santo", de Socorro Acioli. Essa talvez seja a obra cearense que mais vejo ganhar os corações das pessoas e crédito isso ao fato de Socorro nos revelar um realismo fantástico tão brasileiro, tão cearense, que tinha mesmo que ganhar uma versão cinematográfica.

O livro parece um roteiro de filme. É até difícil de acreditar que parte dessa história é real e que no interior do Ceará há mesmo uma cabeça da estátua de Santo Antônio “caída”. Mal posso esperar pra ver Samuel, personagem principal da obra que passa a morar dentro da cabeça do santo, ganhar um rosto no imaginário de tanta gente, sob o olhar da cineasta Joana Guttman.

Por último e não menos importante, o romance "A filha primitiva", de Vanessa Passos também deve se tornar filme. O livro é um sucesso, best-seller da Amazon, vencedor do Prêmio Kindle de Literatura e, como filme, também terá roteiro da autora, e direção de Susanna Lira.

A obra conta a história de três gerações de mulheres - avó, mãe e filha - “unidas pela dor e pelo abandono, separadas pela fé, pelo ceticismo e pelos segredos que guardam”. Vanessa se debruça sobre essa linhagem de mulheres fortalezenses de forma crua, sem sentimentalismo, escancarando outro lado difícil da maternidade.

São tempos dourados para a literatura cearense. Que o nosso cinema faça jus! Estou na torcida.

