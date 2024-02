Show e blocos do Carnaval de Fortaleza pra não perder de vista

O Carnaval bate à porta e é tempo de fazer folia pela cidade. Definitivamente, é uma das minhas épocas favoritas do ano e eu amo sentir essa energia que muda o país inteiro e leva as pessoas para as ruas, fantasiadas e cheias de brilho. Fortaleza tem artistas imensamente talentosos, blocos de encher os olhos e uma alegria que é só nossa.

O Luxo da Aldeia, por exemplo, é sinônimo de tradição. O bloco sempre arrasta multidões pela cidade, cantando músicas feitas por compositores cearenses, fazendo com que várias pessoas conheçam a arte criada aqui. Em 2024, os meninos do luxo tem como tema “80 carnavais”, uma homenagem aos 80 anos de Fausto Nilo. No carnaval, tocam nos dias 10 e 12 na Praça da Gentilândia.

Um bloco que anda estremecendo os corações foliões é o Pra quem gosta é bom. Com um time de batuqueiros que é puro carnaval, esse bloco vem deixando a Praça dos Correios pequena pra tanta que chega por lá. O repertório é diverso, vai de Gil a Gonzaguinha e todas as músicas reafirmam que “Qualquer maneira de amor vale a pena”, tema do ano. No carnaval, tocam no dia 9 de fevereiro, no Theatro José de Alencar.

Eu sou suspeita pra falar do Bloco Mambembe, afinal ajudei a construí-lo e estive à frente de 2017 a 2020, quando ainda era Bloco das Travestidas, mas a nova fase desse time me deixou em festa. Mulher Barbada e Deydianne Piaf comandam um carnaval com as cores da diversidade e da representatividade LGBTQIAP+, de um jeito que não deixa ninguém parado.

É muito simbólico ver que uma das atrações mais aclamadas de Fortaleza seja um bloco puxado por duas drag queens. O repertório de 2024 também está divino! Dancei muito ao som de músicas de Veveta, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Ludmilla e tantos outros ícones pop. No Carnaval, o Mambembe toca no Mercado dos Pinhões (10), no Arena Iracema (11) e no Aterrinho (13).

Outro grupo que já carnavaliza pela cidade há anos é Os Transacionais. Com a forte identidade de “música retrô brasileira”, os meninos cantam só as pedras. Tem de Armandinho, Pepeu Gomes, Sérgio Sampaio, Ednardo, Gal Costa e muito mais. Já curti muito pré-carnaval no Chão da Praça com eles. Neste carnaval, eles se apresentam no Riomar Fortaleza, Jamrock e Aterrinho.

Se houver no Carnaval o mesmo pensamento estratégico do Réveillon por parte do poder público e da iniciativa privada, com profissionais qualificados e interessados em construir uma programação rica, diversa e que valorize os artistas da cidade e o público fortalezense, Fortaleza tem tudo para se tornar uma das principais capitais carnavalescas do Brasil.

Vida longa aos artistas que fazem o carnaval brilhar!