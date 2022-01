Quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Hoje, Silvero Pereira, um amigo querido e sempre tão atento à luta LGBTQIA+, sai de cena. Não é ele quem assina este texto. Muito prazer! Eu me chamo Bruna.

Estamos no Mês da Visibilidade Trans. A data é comemorada desde 2004, no dia 29 de janeiro, e tem por objetivo principal levantar a discussão em torno da possibilidade de travestis, mulheres e homens trans e demais pessoas trans e não-binárias serem vistas como iguais, em uma sociedade tão acostumada a violar nossos direitos.

Eu queria fazer um texto leve, lúdico e bonito, mas, infelizmente, a realidade em que estou inserida não me permite nesse momento. O Brasil é o país que há 13 anos segue no topo do ranking de assassinatos, violências e violações de direitos humanos de pessoas trans.

Ao contrário do que algumas pessoas tentam fazer parecer, não somos perigosas; estamos em constante perigo devido aos riscos que pessoas cisgêneras (não trans) oferecem a pessoas trans. Não o contrário.

Por mais que parte da discussão pública sobre o assunto utilize o Transpanic – o ideal antitrans que dissemina mitos, estigmas e tabus para perpetuar a ideia de “travestis são perigosas” – para justificar as violências a que estamos submetidas, seguimos resistindo e lutando para mostrar nossas qualidades e principalmente o quanto podemos contribuir com a sociedade.

No último ano, a violência contra nós se fez ainda mais no mesmo momento em que os discursos de ódio passaram a ocupar as redes sociais, o ambiente político e o próprio Estado de forma mais incisiva. São inúmeras as mobilizações de grupos transfóbicos que, de alguma forma, se sentem ameaçados pelo avanço e conquista de direitos por parte da população de travestis e demais pessoas trans, organizando um levante contra a própria existência dessas pessoas. Contra a existência de pessoas como eu.

O corpo travesti/trans ainda é visto como criminoso, culpado, perigoso, violento, agressivo, antissocial, selvagem, marginal e que, devido a isso, “precisa ser combatido a todo custo”, principalmente corpos trans racializados. E essas narrativas reforçam a ideia de que pessoas como nós não estão preparadas para viver o ambiente público, como se fôssemos incapazes de uma convivência social harmoniosa, ou ainda que estaríamos fingindo ser aquilo que não somos.

Foto: Arquivo pessoal

É exatamente por isso que essa data é tão importante. Porque foi em 29 de janeiro de 2004 que, pela primeira vez, depois de anos de luta, um grupo de travestis ocupou a Câmara Federal e disse basta. Um basta para que possamos ser e estar visíveis. Um basta para que não sejamos lembradas apenas em janeiro, mas durante todo ano. Para que o processo de resgate da humanidade de pessoas trans vença a transfobia e que a vida de milhares de nós, jovens e adultos, possa se tornar mais vivível.

Pesquisas recentes demonstram que jovens trans estão menos otimistas sobre o futuro e cabe a nós, a mim e a você que agora me lê, mudar essa realidade diariamente e em todos os lugares. Para que tenhamos um país em que as pessoas trans possam viver, ser livres e ter dignidade. Eu acredito!

Bruna Benevides

Travesti da Aerolândia, Sargenta da Marinha do Brasil, pesquisadora em Segurança Pública, transativista e alguém que dedica a vida por um mundo melhor

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora