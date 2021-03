Essenciais para servir. Prioritários para vacinar?

Publicitário do asfalto sugeriu álcool em gel

e propôs: “fiquem em casa”!

Mas muita gente na favela

sequer tem sabão e água.

Isolamento social só o racismo consegue.

De onde eu vim, somos isolados de direito básicos.

Na TV, vidas são apenas números.

E a vida segue.

Se eu tô com medo? Demais!

Mas nunca foi de sairmos da rua.

Entre as várias formas de sobreviver e morrer, infelizmente, no Brasil desigual,

A pandemia é só mais uma.

HUMANOS invisíveis ao orçamento,

quando se fala em retomar economia,

pobre, preto, favelado é sempre gasto,

nunca potência, é visto como investimento.

Dona Fátima me contou que uma amiga morreu sem vaga na UTI, em casa.

Deixou filhos, histórias.

Mais uma Vida cancelada.

Enquanto a insanidade de rebanho

Faz balada escondida na madrugada.

É NOSSO filme DIÁRIO de horror,

de dor, de desamor.

Nessa vida sem eira nem beira,

A da merendeira é tão prioritária quanto a do professor?



O ambulante, o camelô, o povo do ônibus, do trem ou do metrô,

são essenciais para o funcionamento da nação.

Essenciais para servir? Sim!

Prioritários para vacinar? Não!

Gente decente que é essencial para servir,

Mas é exposta ao risco, sem garantias.

Espremida entre o risco do vírus

E as desigualdades do dia a dia.

A bomba relógio faz tic tac.

A paciência fica pouca, a voz rouca

Emergencial é para ontem,

Não em câmera lenta, uma merreca, a conta gotas.

Colaboração é união para sairmos desse labirinto,

Favela deu lição de equilíbrio até aqui,

Mas ver filhos chorando de fome, desespera qualquer cidadão.

Melhor dividir riquezas e oportunidades, do que entrarmos todos em convulsão.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.