Saiba quem é o cardeal da beatificação da Menina Benigna

Foi anunciado neste sábado (24) que dom Leonardo Ulrich Steiner estará no Crato no dia 24 de outubro para presidir a cerimônia de beatificação de Benigna Cardoso da Silva, a primeira beata do Ceará. Trata-se de um cardeal brasileiro nomeado recentemente pelo Papa Francisco.

Ele foi um dos 20 novos cardeais escolhidos pelo papa, 16 deles com menos de 80 anos, o que permite votar e ser votado no próximo conclave. Dom Leonardo tem 71. Teoricamente, pode disputar a vaga e se tornar o novo papa.

Mas tudo hoje está no nível da especulação, apesar de o papa, aos 85, estar ciente de que precisa preparar a sucessão. A nomeação de novos cardeais sucede a fragilização da saúde do pontífice - que tem usado frequentemente cadeira de rodas - e também a existência de rumores de que pense em abdicar do trono como fez o papa emérito Bento XVI.

Dom Leonardo terá a oportunidade de anunciar mais um passo no processo católico de interiorização, a aproximação com figuras que nasceram da fé popular, como é o caso da Menina Benigna, uma adolescente de cor parda, pobre, da zona rural, vítima da violência do machismo. Em 1941, em Santana do Cariri, numa tentativa de estupro, ela foi assassinada. Era a interrupção de 13 breves anos de vida em santidade, conforme acreditam os devotos.

O cardeal conhece o poder dessa fé que tem origem em pessoas simples. Já celebrou missas em Juazeiro do Norte, onde a devoção romeira fez com que o Padre Cícero, um sacerdote que morreu proscrito, fosse, de tão admirado, primeiramente tolerado pelo clero e hoje reconhecido como Servo de Deus, um aspirante a beato.

O próprio Dom Leonardo, nascido em Santa Catarina, por isso os sobrenomes germânicos, tem ele próprio uma vivência na periferia do catolicismo, aonde o Vaticano quer chegar. É arcebispo de Manaus, o primeiro cardeal da maior floresta tropical do mundo.

Amazônia, Sertão, os confins do Brasil, onde já disseram que o vento fazia a curva, parecem ser, na verdade, para onde o vento sopra, parafraseando a antropóloga Renata Marinho Paz, estudiosa das romarias do Cariri.