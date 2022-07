Fósseis encontrados em pedreira são entregues ao Museu de Paleontologia do Cariri

Quando você for visitar Santana do Cariri e Nova Olinda, fique atento às pedreiras que estão localizadas às margens da rodovia que liga as duas cidades. É delas que são extraídas pedras usadas como revestimento na construção civil. E é nessas pedras onde costumam estar os fósseis.

Por isso, representantes do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, policiais da PM Ambiental e responsáveis das empresas extrativistas têm colocado em prática uma parceria para evitar a atuação dos chamados peixeiros, que encontram fósseis durante o extrativismo e dão início à venda, que é proibida por se tratar de mineral, bem da União.

Ontem, esse trabalho de parceria teve como resultado a entrega de 19 fósseis: 14 peixes, 4 plantas e 1 inseto. Segundo informações do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, policiais têm realizado fiscalizações nas pedreiras. Durante o trabalho de quarta-feira (27), responsáveis pelas pedreiras entregaram os 19 fósseis.

Legenda: Os materiais foram levados para o museu de Santana do Cariri, onde podem ser estudados e colocados na exposição para que os moradores do Cariri e os turistas possam conhecer Foto: Divulgação

Os materiais foram levados para o museu de Santana do Cariri, onde podem ser estudados e colocados na exposição para que os moradores do Cariri e os turistas possam conhecer.

"Esse convênio com a Polícia Militar Ambiental já tem um ano. E eles já nos entregaram mais de 260 fósseis", afirma Allysson Pontes Pinheiro, diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens.