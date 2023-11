E se o padre fosse uma mulher

Um padre morreu. A funcionária da igreja responsável pelo sepultamento fica surpresa quando recebe o atestado de óbito: o sacerdote era uma mulher. "Há rabinas, pastoras...", afirma a protagonista, numa referência ao fato de que o Catolicismo é uma exceção entre religiões que permitem mulheres exercendo o sacerdócio.

O tabu é o tema central do filme "Disfarce Divino", que será exibido em Juazeiro do Norte, no Ceará, um dos maiores centro católicos do mundo. A sessão gratuita está marcada para as 19h desta sexta-feira (17) no auditório da biblioteca pública Possidônio da Silva Bem.

Será a terceira exibição de filmes franceses recém-lançados durante o festival realizado em cidades brasileiras. Nesse domingo (12), este colunista compareceu à abertura do evento.

A sessão estava lotada para assistir ao longa "O Livro da Discórdia", que conta a história de um escritor descendente de argelinos que vive na França e que faz sucesso ao produzir um romance revelando os segredos da própria família, mesmo que com outros nomes.

No Cariri, o festival Varilux tem organização do grupo Sétima de Cinema, voluntários que, há mais de um década, dedicam-se a formar plateias numa região de pouco acesso a filmes não estadunidenses.

"Esta edição é a retomada do festival na região [parou durante a pandemia]. É o maior festival de cinema francês no mundo. Esse ânimo que as pessoas sentem ao rir como uma cena engraçada, a se comover com uma cena dramática. É levar história para outras pessoas e fazer com que cresçam e possam render outras histórias, conversas, debates" afirma Gilles Diniz, que faz parte da organização.