Águas do São Francisco devem voltar ao Ceará em 15 dias

As águas do Rio São Francisco devem voltar ao Ceará em breve. É a previsão para que a barragem de Jati, no Cariri, receba novo aporte. Parado desde outubro de 2022, o bombeamento no município de Salgueiro (PE) foi retomado nesta quarta-feira (13) pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Conforme o Governo Federal, a estrutura do Eixo Norte tinha parado por falta de reparos e de manutenção do sistema e também em função de vibração excessiva de motobombas, o que causou desgaste nos rolamentos.

As estações de bombeamento permitem vencer a altitude para fazer a água transposta chegar mais longe. No Eixo Norte, existem três estações, que podem impulsionar a água a 188 metros acima do nível do São Francisco, uma altura comparada à de prédio de 58 andares.

Por enquanto, a água vai ser usada para restabelecer o nível de reservatórios como o de Jati. Não há previsão de que volte a ser liberada para o Cinturão das Águas e, consequentemente, rumo ao açude Castanhão.

Isso porque a transferência de recursos hídricos é feita durante a estação chuvosa. Transferir água no segundo semestre causa prejuízo com evaporação e absorção pelo solo seco.

Nesta coluna, já tínhamos explicado que a informação de que a água tinha parado de correr propositalmente era falsa.