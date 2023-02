Olho seco: especialista explica sintomas e tratamento para síndrome

Assim como o corpo, o olho também pode ficar ressecado. As causas para essa condição são diversas, desde exposição a telas até o uso de determinados medicamentos, e trazem sintomas que podem impactar no dia a dia. A doença acontece quando os olhos não são lubrificados de forma suficiente.

O médico Aécio Dias explica que para saber se o olho está ressecado é preciso analisar os sintomas. Segundo ele, o ressecamento ocular pode dar ardência, sensação de areia nos olhos, visão embaçada, secreção, lacrimejamento em excesso e vermelhidão.

As causas desse ressecamento são variadas e vão desde algumas doenças reumáticas, como artrite reumatoide, até medicamentos que aumentam a sensação de olho seco, além da excessiva exposição a telas e ambientes com ar-condicionado.

Aécio Dias Médico “Se se a pessoa não tiver uma lágrima muito equilibrada, ficar muito tempo no computador ou em um ambiente com ar condicionado, os olhos ressecam, porque com uma tela você pisca um terço das vezes que pisca normalmente. Essa lágrima por ser fina, não ser tão viscosa, ela evapora e o olho fica ressecado e aparece todo esse sintoma de ardência e embaçamento, vermelhidão e desconforto, por isso, aí se chama olho seco evaporativo”, detalha.

Esse fatores, então, causam uma disfunção nas glândulas de meibomius, que ficam localizadas nas pálpebras e produzem a parte oleosa da lágrima. Com isso, de acordo com o médico, há um desequilíbrio na formação da lágrima, que fica muito fluida e não consegue lubrificar o olho. Isso é a síndrome do olho seco.

Sobre o perfil de quem é mais acometido com a doença, o médico diz que ser mais comum em mulheres e idosos, porém a síndrome também é prevalente em homens. O especialista complementa que quem tem olho seco pode ter mais dificuldade de adaptação ao uso de lentes de contato.

Como tratar

Para tentar lubrificar mais o olho de forma natural e assim tentar evitar o ressecamento, o médico sugere que o paciente tente piscar o máximo de vezes quando tiver, por exemplo, de frente para uma tela. O uso de colírios lubrificantes ajuda bastante a combater o olho seco, conforme Aécio.

O especialista afirma que geralmente essa síndrome é crônica, por isso, aconselha tentar controlá-las com uso de colírios, compressa morna e ingestão de ômega três. Ele diz ainda que há um tratamento mais moderno com laser, que vai dilatar as glândulas e melhorar a qualidade da lágrima.