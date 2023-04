Cara de Sapato e MC Guimê participarão da final do BBB 23, confirma TV Globo

Os ex-participantes do BBB 23 Cara de Sapato e MC Guimê, eliminados da edição por descumprimento das regras do reality show, estarão entre os convidados da final, programada para ser exibida no próximo dia 25 de abril. A informação foi confirmada pela TV Globo a esta coluna nesta quinta-feira (6).

A confirmação da presença dos dois chamou atenção nas redes sociais, já que tanto Sapato como Guimê saíram do programa logo após serem acusados de assediar Dania Mendez, convidada ao BBB 23 em meio à dinâmica de troca de participantes com o La Casa de Los Famosos, formato semelhante ao Big Brother no México.

Segundo a emissora, todos os participantes que "já deixaram a casa do BBB 23" estarão presentes na final. Assim como Cara de Sapato e MC Guimê, Bruno Gaga, que desistiu da participação na 23ª edição do programa, também deve estar entre os ex-confinados que acompanharão a edição ao vivo junto do apresentador Tadeu Schmidt.

A final deste ano não terá a presença de plateia, mas os ex-BBBs vão conferir toda a edição ao lado de Tadeu, conferindo também as apresentações musicais já típicas da final do programa.

Cantores do The Voice Kids

A final do BBB 23 terá apresentações dos artistas Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho, que juntos integram o trio de técnicos do ‘The Voice Kids’, com estreia marcada já para este domingo (9).

Além deles, a cantora sertaneja Lauana Prado também será outra convidada. Até então, a ordem de apresentação das quatro atrações musicais não foi divulgada oficialmente.