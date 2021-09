Vôlei feminino inicia ciclo olímpico, que será marcado por disputas acirradas de titularidade

Em 33 edições, o Brasil conquistou 21 títulos. É o maior campeão do sul-americano de vôlei feminino, e vai em busca de consolidar ainda mais o domínio no continente. A competição este ano marca o início do ciclo olímpico, que levará até Paris, em 2024. Vale ainda vaga no Mundial de 2022, que será realizado na Holanda e na Polônia.

Em uma posição em que durante um bom tempo houve hegemonia, agora a disputa deve ser emocionante, com pelo menos duas jogadoras de muita qualidade. Natinha e Nyeme foram convocadas para as vagas de líbero. Apesar de jovens, com 24 e 22 anos, respectivamente, já têm carreiras de destaque.

O grupo brasileiro contará com muitas caras novas, apostas para o ciclo, e peças experientes, base da recém-conquistada prata olímpica. Foram convocadas: as levantadoras Macris e Roberta; as opostas Rosamaria e Lorenne; as ponteiras Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely; e as centrais Carol Gattaz, Carol, Bia e Mayany.

“A recuperação é muito mais mental do que física… Eu estava com minha cabeça muito boa pra me recuperar e voltar a fazer o que mais amo, era só o que passava na minha cabeça, fazer de tudo e mais um pouco pra voltar bem! Consegui me superar todos os dias pra estar bem hoje”.

Natinha volta à seleção após uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho, no ano passado. Ela dá mais detalhes sobre o processo de recuperação até conseguir voltar a vestir a camisa do Brasil.

O sul-americano é uma das competições que permitem a lista de convocadas com 14 atletas, assim é possível levar duas líberos. Em algumas situações, elas ficam revezando em relação ao passe e recepção ou há a escolha do técnico por uma titular que assume todas as funções. Sobre a titularidade, Nyeme afirma:

Camila Brait se despediu da seleção após a prata no mês passado, em Tóquio. Com uma relação um pouco conturbada, por conta de dois cortes da lista de convocadas, antes dos Jogos de 2012 e 2016, voltou no final do último ciclo olímpico e, agora, após o sonho realizado, anunciou aposentadoria.