Marilia Mendonça, Sandy & Junior, Coldplay e mais: RioMar promove shows gratuitos de covers

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy apresentam um festival de covers de artistas nacionais e internacionais na programação das praças de alimentação. Os shows acontecem toda sexta-feira, às 19h, com acesso gratuito. Na unidade do bairro Papicu, o festival segue até o fim de maio.

As primeiras apresentações são realizadas nesta sexta (14). O grupo Killer Queen homenageia a icônica banda Queen no RioMar Fortaleza, enquanto no Presidente Kennedy o show fica por conta da banda Quatorze Zeromeia com tributo aos Mamonas Assassinas.

Confira a programação completa do Festival de Covers no RioMar Fortaleza:

14/04 – Queen por Killer Queen

21/04 – Mamonas Assassinas por Banda Quatorze Zeromeia

28/04 – Marília Mendonça por Lorena Alexandre (Cover Oficial)

05/05 – Sandy e Júnior por Banda Reite e Lívia Baral

19/05 – Coldplay por Yellow Coldplay Tribute Brazil

26/05 – Bruno Mars por Jhonny Matos (Cover Oficial)

Horário: a partir das 19h

Local: Praça de Alimentação – Piso L3 (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500)

Mais informações: @riomarfortaleza ou 3066-2002

Acesso gratuito.



Confira a programação completa do RioMar Kennedy:

14/04 – Mamonas Assassinas por Banda Quatorze Zeromeia

21/04 – Marília Mendonça por Cantora Jessik

28/04 – Exaltasamba por Banda Mesura

Local: Praça de Alimentação, Piso L3 do RioMar Fortaleza (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Horário: a partir das 19h

Mais informações: @riomarkennedy

Entrada Gratuita.