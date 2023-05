Makem canta o sertão nordestino em show inédito no Cineteatro São Luiz

Clássicos da música nordestina ganham a interpretação inédita da ceaense Makem no show "Canta o Sertão". A apresentação acontece no próximo dia 4 de junho, às 18h, no Cineteatro São Luiz.

Os ingressos estão à venda na bilheteria física e digital por R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira) + um item de higiene pessoal ou pacote de absorvente que serão doados à Comunidade Sangue Nosso (solidária).

No setlist, músicas de Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Alceu Valença, entre outros grandes nomes.“Esse show é diferente de tudo que já fiz. É uma experiência nova, mas já tem um bom tempo que eu queria interpretar baião, xote e música nordestina”, comemora a artista.

No palco a cantora que foi semifinalista do The Voice Brasil estará acompanhada por Felipe Facó, na produção musical e na guitarra; Aléfe Castro, nos teclados; Gustavo Pinheiro, no baixo; e Denilson Lopes, na bateria.



SERVIÇO - MAKEM CANTA O SERTÃO

Domingo, 4 de junho, às 18h

No Cineteatro São Luiz, R. Major Facundo, 500 - Centro, Fortaleza - CE

