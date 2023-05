Toquinho divide o palco com Camilla Faustino para uma homenagem ao Dia das Mães na sexta-feira (12), a partir das 18h30. A presentação faz parte da programação gratuita do RioMar Fortaleza e acontece na praça de alimentação do shopping.

A abertura do Jantar das Mães fica por conta da cantora cearense Gabi Nunes, destaque nas rodas de samba da Capital.

Serviço

Jantar de Mães RioMar – Toquinho e Camila Faustino

Sexta-feira, 12 de maio, às 19h30

Na Praça de Alimentação (Piso L3) do shopping

Grátis