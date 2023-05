Cineteatro São Luiz abre sessão extra de espetáculo 'Virgínia' com Claudia Abreu

Depois de ingressos esgotados para as duas sessões de "Virgínia", o Cineteatro São Luiz abre nesta quanta-feira (18), às 13h, as vendas da sessão extra que acontece no domingo (28), às 20h. Os ingressos estarão disponíveis no Sympla e na bilheteria física do Cineteatro.

O monólogo de Cláudia Abreu estreia sábado (27) em solo cearense depois de turnê no Sudeste. Com texto da própia atriz, inspirado na vida da escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941), o espetáculo tem direção de Amir Haddad e Mallu Valle.

A peça rememora acontecimentos marcantes da vida da escritora, fala sobre a paixão dela pelo conhecimento, do grupo intelectual de Bloomsbury, além de revelar afetos, dores e seu processo criativo.