Cafunécare e cuidados minimalistas com a pele: veja 10 tendências de beleza e estética para 2023

Algumas tendências de beleza e estética que surgiram ainda no ano passado devem ganhar mais força em 2023. É o caso do skin minimalismo, que deve ser a mais forte aposta para este ano. Uma maquiagem mais clean, por exemplo, é um do desdobramentos dessa aposta minimalista.Confira mais:

1. Skin minimalismo

Legenda: Beleza e cuidados com a pele serão mais minimalistas em 2023 Foto: Shutterstock

O skin minimalismo prega uma rotina de cuidados com a pele com menos produtos, ao contrário do famoso skincare sul-coreano de 10 passos. A ideia aqui é menos é mais, conforme aponta a Worth Global Style Network (WGSN), empresa de previsão de tendências.

Essa tendência se liga a outra que surgiu no final do ano passado, criada pela médica dermatologista Whitney Bowe: skin cycling. O método consiste em fazer um rodízio dos ativos usados na rotina, seja diariamente ou semanalmente. Seria algo semelhante ao cronograma capilar, com focos diferentes a cada dia.

2. Cafunécare

Legenda: Escova para massagear o couro cabeludo teve mais buscas e será tendência em 2023 Foto: Shutterstock

De acordo com o Pinterest, que tem uma plataforma de previsões de tendências, a onda da vez para quem já é adepto do autocuidado será o cafunécare, ou seja, cuidados mais específicos com o couro cabeludo. Limpeza, hidratação e, claro, massagens da região serão mais buscadas pela geração X e boomers.

As pesquisas por temas relacionados a isso aumentaram mais de 40% na plataforma entre setembro de 2020 e setembro de 2022. O interesse por “Máscara natural para crescimento do cabelo” aumentou em 80% nesse período. Será que vale apostar numa escovinha massageadora?

Veja outras pesquisas que cresceram:

Técnicas de massagem no couro cabeludo +55%

Couro cabeludo limpo +55%

Tratamentos para couro cabeludo seco +70%

Máscara natural para crescimento do cabelo +80%

Limpeza profunda do couro cabeludo +45%

3. Cabelo meio a meio

Legenda: Cabelo colorido será uma tendência em 2023 Foto: Reprodução/Pinterest

Cabelos à la Adamastor Pitaco vão estar na moda no ano que vem. Sem espaço pra indecisão, o Pinterest aponta que a geração Z e os millennials vão misturar cores e apostar em colorações diferentes para as partes do cabelo.

Os tons principais utilizados, conforme as pesquisas da plataforma, são cores naturais com roxo brilhante, azul e rosa, e ainda cabelos multicoloridos. Somente o tema cabelo rosa e lavanda teve um aumento de 345% nas buscas. Veja:

Tranças azuis e pretas +215%

Cabelo loiro e lavanda +150%

Cabelo rosa e lavanda +345%

Balaiagem nas cores castanho e rosa +280%

Cabelos multicoloridos +135%

4. Curtindo o curtinho

Legenda: Microfranjas, cabelos e unhas mais curtas serão apostas para o ano que vem Foto: Reprodução/Pinterest

Assim como no skincare, em que o ‘menos é mais’ vai estar em alta, os cabelos e unhas mais curtos devem dominar no ano que vem. Este pode ser o momento ideal para apostar num corte curto repicado ou até mesmo numa microfranja. Segundo o Pinterest, as buscas por esses dois temas aumentaram 550% e 110%, respectivamente.

Além dos cabelos, a tendência do curtinho segue para as unhas. Ao contrário dos grandes alongamentos que estiveram em alta por anos, a ideia aqui são unhas de tamanho menor, mas nem por isso desinteressantes. Por que não apostar em um stilleto?

Veja outras tendências:

Unha francesinha fina +235%

Cabelo curto repicado +550%

Microfranjas +110%

Unhas stiletto curtas +80%

Penteados com tranças curtas +45%

5. Dermomake

Legenda: Amantes do universo da beleza devem preferir maquiagens com ativos de tratamento da pele em 2023 Foto: Shutterstock

Aqui na coluna já trouxemos essa aposta de 2022 que deve permanecer em 2023, já que reúne o que tanto amamos: maquiagem e cuidados com a pele. A dermomake traz produtos de beleza com ativos na composição que ajudam no tratamento da cútis.

Seja para hidratar, diminuir oleosidade, melhorar o aspecto de linhas finas ou estimular o crescimento dos cílios, a dermomake é ideal para quem busca praticidade na rotina. Porém, só lembrando que essas maquiagens não substituem o skincare, hein?

6. Dermo-ilusionistas

Legenda: A arte e a maquiagem vão se unir ainda mais inspiradas no metaverso Foto: Reprodução/Lush Lumi/Renata Santti/Pinterest

Outra tendência apontada pela WGSN são as maquiagens artísticas. Atrelado ao movimento do metaverso, os dermo-ilusionistas quebram padrões de beleza com makes temáticas e promovendo auto-expressão.

A proposta é misturar cosméticos, próteses e efeitos digitais. Deixo aqui uma dica para se inspirar ou reproduzir da maquiadora e criadora de conteúdo Renata Santti que arrasa nas produções detalhistas e quase reais.

7. Maquiagem clean

Legenda: Visual de 2023 é estar maquiada sem parecer usar produtos Foto: Reprodução/Pinterest

Na contramão dos dermo-ilusionistas há os adeptos de uma maquiagem mais leve. A ‘no-makeup makeup' bombou em 2022 e deve continuar no ano que vem. A ideia aqui é fazer um look básico, com uma pele bem hidratada e cobertura leve, algo como um visual de não maquiagem e valorizando a beleza natural.

Para aderir, aposte uma base mais fluida e com acabamento glow, pouco pó translúcido para não retirar o brilho da pele. Blush cremoso, pouca máscara de cílios e lip tint nos lábios incrementam o look.

8. Batom vinílico

Legenda: Batons de efeito vinílico devem voltar em 2023 Foto: Reprodução/Pinterest

Esse item não é novo e foi tendência forte nos anos 2000, mas com o retorno do efeito glossy nos lábios, o batom vinílico deve se tornar novamente queridinho das amantes de beleza. O produto é ideal para quem quer chamar atenção para a boca, já que mistura a alta pigmentação dos batons com o efeito molhado do gloss.

Além disso, os tons vibrantes, como o vermelho, roxo e o laranja (corais, pêssegos, tangerinas, ferrugens, vermelhos-alaranjados) devem predominar no próximo ano. Os tons suaves também terão o seu espaço, como o rosa queimado e o fúcsia suave.

9. Hyper glow

Legenda: Para 2023, aposte em um efeito de pele molhada e mais natural Foto: Shutterstock

Seguindo a tendência de make clean e batom vinílico nos lábios, o efeito de brilho também vai para a face. O hyper glow, como o próprio nome diz, é uma overdose de pele hidratada, quase espelhada. A maquiadora Sheika Daley disse à Allure que “é como a no-makeup makeup, mas como um toque extra de glow de verão”.

Para garantir esse visual quase translúcido e de pele molhada, invista em um bom skincare e muita hidratação, iluminadores e blushes com brilho também são indicados. Os pós bronzeadores, contudo, devem ser deixados de lado.

10. Cosméticos sustentáveis

Legenda: Mercado de cosméticos sustentáveis e refis vai ter ainda mais espaço Foto: Shutterstock

Em 2023, os adeptos da beleza e do skincare devem continuar buscando cosméticos com menos impacto ambiental e mais limpos. Além disso, há uma preocupação de evitar indústrias que fazem testes em animais e ativos mais naturais.

Por isso, os produtos em refil são uma aposta para o ano que vem, já que reduzem o consumo de embalagens plásticas e a produção de lixo.