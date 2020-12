Wesley Safadão grava reality em Aracoiaba (CE) com compositores

O ano ainda não terminou para Wesley Safadão. O cearense grava no Haras WS, em Aracoiaba (CE), um reality com compositores. Nomes como Renato Moreno, Day, Lara, Renno, Junior Gomes e Cristian Bell estão estão entre os letristas hospedados na fazenda do forrozeiro. Uma equipe de cinegrafistas acompanha a rotina do grupo.

O objetivo da reunião dos compositores é produzir letras para o DVD WS On Board. O evento é realizado há dois por Wesley Safadão no navio MSC Fantasia. Inicialmente, a gravação ocorreria em 4 dezembro deste ano. A pandemia do coronavírus ocasionou o adiamento da produção audiovisual para o dia 21 de fevereiro de 2021.



A cantoraparticipou das gravações no Haras WS, nesta quinta-feira (17). Rod Bala, Márcia Fellipe e Gkay são alguns dos demais convidados.

Todos os participantes das gravações fizeram testes para Covid-19. Eles ficarão em Aracoiaba até sexta-feira (18). O material filmado será utilizado nas próprias plataformas de Wesley Safadão.

