Wallas Arrais revela mistério sobre significado de tatuagem

O último evento com público presencial que cobrimos antes da pandemia do coronavírus foi o Carnaval de Aracati 2020. Acompanhamos em cima do trio eletrônico, Wallas Arrais e a rotina do show. Mais de um ano depois, reencontramos o cearense bem diferente. Nos braços, enormes tatuagens — tendo uma delas um significado cheio de mistério.

No braço esquerdo, ele estampou um leão com data e hora de nascimento. No braço direito, o forrozeiro conta com um guerreiro. Ambos os desenhos retratam a luta do cearense para conquistar espaço na música.



Legenda: Wallas Arrais também conta com o desenho de um leão no braço esquerdo Foto: João Lima Neto



Em entrevista no "São João de Todos", promovido pela plataforma Sua Música, Wallas Arrais revelou a coluna uma segunda tatuagem no braço esquerdo: um cifrão do real. A escolha do símbolo carrega um significado sobre um novo negócio do forrozeiro.

"O cifrão faz parte de uma grande descoberta na minha vida, que muitas coisas mudaram nessa pandemia através desse novo conhecimento, onde eu entrei em um novo ramo. Graças a Deus deu tudo certo. Logo, logo, vamos conversar sobre isso detalhadamente", revelou Wallas Arrais.

Enquanto aguardamos esses detalhes, o que se sabe no mundo forró é que é comum, cantores abrirem restaurantes, casas de shows, marcas de roupas, linha de perfumes, entre outros negócios.

Outra modalidade de negócio explorada na pandemia por alguns nomes do forró é o ramo de trader esportivo — mais comum sendo apostas em jogos de futebol, entre outras modalidades.