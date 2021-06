Taty Girl programa gravação de DVD com músicas inéditas

O segundo semestre de 2021 para Taty Girl será de muito trabalho. Em entrevista exclusiva, no "São João de Todos", a cantora revelou novas produções audiovisuais. Um DVD com composições inéditas está no planejamento da forrozeira, além da gravação do "Baú II".

"Estamos preparando um EP com músicas inéditas. Esperamos passar um pouco esse sufoco da pandemia. Ainda estamos nessa fase de vacinação. Graças a Deus muita gente está sendo imunizada e logo deveremos voltar aos palcos com a presença do público", ressaltou Taty Girl.

Assista entrevista:

A cearense conta que o novo EP terá participação de nomes como Eric Land e Wesley Safadão. Taty Girl ainda contou que segue na busca da cidade que irá receber a produção do novo DVD.

Nas próximas semanas, a forrozeira deve lançar uma nova composição com direito a clipe gravado em Miami, nos Estados Unidos.

A gravação de músicas inéditas por Taty Girl atende a demanda dos fãs e do próprio forró eletrônico. Como boa parte dos forrozeiros dos anos de 1990, a cearense vive de repertório das últimas décadas. Poder apresentar algo novo gera continuidade e movimenta o cenário musical na totalidade.

Ganha a cantora, o mercado da composição e os fãs que tanto pedem novas produções musicais.