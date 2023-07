Solange Almeida inicia carreira de empresária no forró; saiba quem o cantor guiado por ela

Após realizar 37 shows no mês do São João, a forrozeira Solange Almeida resolveu empreender ainda mais no mercado do forró. Nesta terça-feira (4), ela reuniu amigos, empresários e imprensa em um jantar para apresentar o primeiro artista a ter carreira gerenciada por ela e outros sócios — o cantor cearense Peruano.

O forrozeiro chegou a passar por bandas como Garota Safada, Forró do Desmantelo, além do grupo Cavaleiros do Forró.

Um das canções mais conhecidas na voz de Peruano é a composição "Gelo na Balada".

Mercado disputado

Como cantora, Sol sempre mostrou boa compreensão de mercado. Como solista, alcança agendas em grandes festivais realizados em capitais e no interior. Espaço para inserir o pupilo não faltará.

Dando passos semelhantes a boa dos colegas de profissão, a cantora agora entra em um mercado altamente competitivo.

O atual cenário musical do forró é disputado por cantores que são "donos" de outros cantores.

A iniciativa de Solange Almeida no mundo empresarial da música fica de bom exemplo para outras mulheres forrozeiras.