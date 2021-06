Rodrigo Barão, voz dos Barões da Pisadinha, trata infecção na garganta

O cantor Rodrigo Barão precisou ficar ausente de entrevistas, nesta semana, por conta do quadro de infecção na garganta. Nesta terça-feira (29), Felipe Barão falou à coluna, em entrevista sobre o lançamento de documentário da dupla, o quadro de saúde do parceiro de palco.

"Rodrigo pegou uma infecção na garganta. A gente estava em vários estados, Fortaleza, depois desceu para o Rio de Janeiro, Goiânia. Com a mudança de tempo, a garganta dele inflamou, teve de tomar uns antibióticos pesados e não sai nem a voz", revelou Felipe Barão.

Na semana passada, a assessoria de comunicação da dupla tentou marcar entrevista com a coluna, mas precisou remarcar para essa sexta com objetivo de Rodrigo participar. Apenas Felipe Barão participou do bate-papo sobre o lançamento do documentário.