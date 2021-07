Não teremos Fortal em 2021

A pandemia do coronavírus atinge a realização do Fortal por mais um ano. A 29º edição da micareta de férias já havia sido adiada de 2020 para 2021. Novamente, a programação ganha nova data. Os foliões só poderão curtir o corredor da folia em 2022, entre os dias 21 a 24 de julho.

Apesar da confirmação da data para 2022, assim como todos os eventos no Ceará, a organização do Fortal ainda precisará aguardar a liberação dos órgãos de saúde e vigilância sanitária do Estado para realizar a programação no próximo ano. Anualmente, pessoas de todo o País circulam na capital cearense para curtir o evento.

Em comunicado nesta terça-feira (6), a direção do evento informou que os foliões que já haviam adquirido ingressos da programação de 2021 devem receber mais informações pelo email clientes2020@fortal.com.br.

"A decisão afeta não somente pessoas apaixonadas pela alegria proporcionada pelas concentrações, abadás, trios, camarotes e shows, mas também profissionais que integram a cadeia que movimenta o turismo e a economia do estado", disse a direção do evento em comunicado.