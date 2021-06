JM Puxado prepara álbum com temas de novelas em forró

O cantor JM Puxado estourou nas redes sociais com regravações de diferentes canções na cadência do forró em 2018. O trabalho continua e agora voltado para o repertório das novelas. Em entrevista exclusiva, o forrozeiro contou sobre a preparação para o projeto "Bons Tempos II".

O novo produto de JM Puxado terá 15 faixas. A ideia para continuidade do projeto surgiu por pedidos do público. "Estamos notando na pandemia que a galera vive uma nostalgia. A gente pega isso e reinventa", ressalta JM Puxado.

Ao todo, o cantor junto da banda selecionou 100 canções de diferentes décadas para poder compor o repertório e chegar na seleção que ainda é gravada.

No primeiro volume do álbum "Bons Tempos", JM Puxado reuniu grandes sucessos do forró e do sertanejo — datados dos anos 1980 e 1990. No setlist, hits como "Vamos Fugir", "Dois Corações e uma História", "Morango do Nordeste" e a "A Lenda".

Lives

Em 2021, o cantor JM Puxado foi atração do "São João de Todos" da plataforma "Sua Música". O show virtual aconteceu direto de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, no domingo (20).

A coluna, o cantor adiantou que uma nova transmissão virtual é prevista para acontecer em julho. "Vou adiantando que dia 17 de julho devemos fazer uma nova live. Devemos mesclar o repertório autoral com músicas do momento".