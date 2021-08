Festival sertanejo é adiado nos EUA por avanço de casos da Covid-19

Fazer shows nos Estados Unidos foi uma saída encontrada pelos sertanejos para driblar a falta de shows no Brasil por conta da pandemia do coronavírus. Mesmo com o avançado registro de vacinação no exterior, cidades americanas sofrem com casos da variante Delta.

O "Summer Festival", agendando para acontecer no dia 5 de setembro na cidade de Brockton — localizada no estado de Massachusetts — foi adiado pelo aumento dos casos de Covid-19 na região.

Legenda: Evento foi programado para acontecer no Campanelli Stadium, equipamento que recebe jogos de beisebol Foto: Reprodução/Facebook

Para evitar a proliferação da doença, a prefeitura de Brockton proibiu a realização de eventos com mais de 300 pessoas.

Jorge e Mateus, Maiara e Maraisa e a dupla Zé Neto e Cristiano estavam agendados para realizar show em Brockton no festival. O público que comprou ingresso poderá usar a mesma entrada na nova data do evento. A previsão é que aconteça no início do mês de outubro.

Quem optar pela devolução dos ingressos, deverá procurar onde realizou a compra e estes poderão ser solicitados junto ao vendedor autorizado ou pelo site.

O "Summer Festival" segue com data marcada para acontecer em Miami, no dia 4 de setembro, no Historic Virginia Key Beach Park.

Retorno de uso de máscara

Desde o início de agosto, a prefeitura de Brockton retornou exigências de segurança sanitária para evitar a proliferação da Covid-19. Máscaras foram novamente exigidas para todos, pessoas do serviço público e visitantes em todos os edifícios da cidade.

De 14 de março de 2020 até 27 de agosto de 2021, a prefeitura de Brockton já registrou 15.128 mil casos da Covid-19. Atualmente, 296 casos são considerados ativos da doença na cidade. Ao todo, 437 pessoas já morreram pelo coronavírus na cidade.