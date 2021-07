DJ Ivis lança EP com feats e diz que seguirá vendendo músicas para outros cantores

O cantor e produtor musical DJ Ivis segue em alta nos principais aplicativos de streamings e, se depender dele, na boca de outros cantores. No EP "Eu Ouvi Brasil", ele conta com parcerias com Barões da Pisadinha, MC Danny e Rogerinho. Em entrevista à coluna, o paraibano contou que seguirá vendendo as próprias canções mesmo em carreira como solista.

Veja entrevista:

- Quantas faixas possui o novo EP? Você é o autor de todo o EP?

DJ Ivis: São ao todo seis músicas inéditas, com participações mais do que especiais de Barões da Pisadinha, MC Danny e MC Rogerinho. Nesse trabalho eu fiquei a frente das composições das músicas, além de ter a parceria de Junior Gomes na música “Probleminha”; Valter Danadão e Samy Coelho na música “Seu Love Sou Eu”; e Val Lima em “Me Chama Vai”, que estiveram junto comigo na produção das letras.

- Quais as narrativas das letras?

DJ Ivis: As músicas seguem a tendência do que já venho apresentando e tem dado certo porque justamente é a pegada do momento: temas de superação, algumas mais ousadas com uma pitada de sensualidade e também jogo de palavras e refrões-chicletes que o público adora.

- As músicas ganharão clipes? Se já foram gravados onde aconteceram?

DJ Ivis: Sim, algumas músicas vão ganhar um clipe ao lado dos cantores que participaram do projeto junto comigo. Todas elas tem uma ambientação de estúdio, sendo gravadas aqui em Fortaleza, com show de luzes e uma grande produção. Foi um trabalho muito bacana de gravar, ao lado de alguns principais nomes da música no momento.

- MC Danny novamente por quais motivos?

DJ Ivis: MC Danny é uma pessoa sensacional, que vive hoje um momento muito especial na carreira, com alguns dos principais hits estourando no Brasil inteiro. Foi uma parceria que deu muito certo no primeiro momento e que queremos repetir a dose com essa nova música do EP. Foi um projeto pensado nos mínimos detalhes, que tenho certeza que o público vai curtir muito.

- Rogerinho e DJ Ivis surgiram como cantores no início da pandemia. Você e ele ainda não realizaram um show presencial. Como e onde imagina que será seu primeiro show com público presencial?

Sobre essa questão de shows creio que não só eu como todos os artistas estamos muito ansiosos para voltar à apresentação, que nem passa na cabeça um local em específico. Imagino muito como vai ser a minha primeira apresentação e a expectativa só aumenta. Ter o feedback do público através das redes é uma coisa, mas sentir a energia que eles transmitem nos shows é algo que eu conto os minutos para acontecer.

- Tendo carreira como cantor você ainda vende suas canções? Se sim ou não, quais os motivos?

DJ Ivis: Claro! Cheguei até aqui justamente porque fui reconhecido pelas qualidades como compositor e produtor musical e não quero nunca deixar de executar essas funções. Além dos vocais, são elas que me movem e me fazem reinventar a cada novo projeto. Assim como tantos outros artistas que saíram dos bastidores para o frontline, quero seguir escrevendo e produzindo porque é isso que me move!