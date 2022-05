Vereador propõe realizar Carnaval em Fortaleza em julho de 2022

O vereador de Fortaleza Júlio Brizzi (PDT) apresentou projeto de lei que prevê a realização de um Carnaval fora de época na Capital ainda neste ano. A proposta está na pauta desta quarta-feira (18) da Câmara Municipal e será discutida nas comissões.

"Em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19, o Carnaval do Município de Fortaleza do ano de 2022 ocorrerá, excepcionalmente, na segunda quinzena do mês de julho de 2022", diz o artigo 1º da proposta.

Na justificativa, o vereador ressalta que a realização do evento tem como foco estimular o turismo, o lazer e a economia.

"Há de se ressaltar ainda as inúmeras vantagens com a medida, notadamente por ser a segunda quinzena do mês de julho coincidente com férias escolares, bem como de uma maior circulação dos turistas, aumentando o alcance da alteração da data e o consumo de produtos", diz o vereador no texto.

Brizzi pontua ainda a relevância para a cultura local, principalmente para manifestações do período carnavalesco, como Maracatus, Afoxés e Samba.

Se aprovada na Câmara, a proposta terá de ser regulamentada pelo Poder Executivo.