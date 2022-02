Fortaleza é o destino número 1 do País para o Carnaval 2022, diz Latam

Boa notícia para o turismo cearense. Fortaleza é a cidade mais popular do País para o Carnaval 2022, de acordo com balanço divulgado pela Latam. A capital cearense está no topo de destinos para voos entre os dias 25 de fevereiro e 4 de março, informou a companhia aérea.

Todos os 5 principais destinos são nordestinos. Veja o top 5:

Fortaleza

Maceió

Natal

Recife

Salvador.

A ocupação dos voos para essas cidades está com média de 90%. Mais de 140 mil pessoas viajarão para os destinos mais cobiçados do Nordeste.

Mudança de perfil

“Percebemos que houve uma mudança no comportamento dos clientes, que escolheram viajar para capitais do Nordeste, principalmente com o cancelamento dos carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Independentemente disso, por ser um longo período de feriado, as pessoas estão dispostas a viajar para conhecer outros destinos turísticos”, explica Diogo Elias, diretor de Vendas e Marketing da empresa.

Em todo o País, serão mais de 530 mil passageiros em voos domésticos e internacionais da empresa durante o Carnaval. Estão previstos 4.148 voos, com até 83% de ocupação média das aeronaves.

O volume de voos equivale a 86% da operação da LATAM Brasil no Carnaval de 2019, antes da pandemia de Covid-19, reforçando a tendência de retomada do setor aéreo nacional.