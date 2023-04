Uece promove seminário sobre eleições e políticas públicas com foco na disputa de 2022

A pós-graduação em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece) promove nos dias 26 e 27 de abril o I Seminário Eleições e Políticas Públicas. O foco do seminário de estreia são os resultados de pesquisas sobre as eleições de 2022.

O evento vai expor pesquisas e exposições acerca dos processos eleitorais, os atores envolvidos, as agendas e os desdobramentos das disputas políticas.

Entre os assuntos, estão as dinâmicas da "polarização", as lideranças, os ciclos políticos, a violência política, os projetos apresentados, as novas problemáticas da democracia no Brasil, dentre outros.

A discussão contará com cientistas políticos e sociais, professores de universidades do Estado, como Carla Michele Quaresma, Monalisa Soares, Emanuel Freitas, Filomeno Morais, Cleyton Monte, Monalisa Torres e Raulino Pessoa Jr..

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

Confira a programação:

I Seminário Eleições e Políticas Públicas do PPGPP-UECE

Dia 26 de abril (quarta-feira). Horário: 08h às 21h

Mesa de abertura: Coordenação do PPGPP e parceiros

Horário: 08h

Mesa 1: Eleições Presidenciais de 2022

Horário: 09h às 12h

Integrantes: Filomeno Moraes (UECE/UNIFOR), Monalisa Soares (UFC), Carla Michele (CDL), Emanuel Freitas (UECE).

Ementa: A mesa abordará aspectos relacionados à disputa presidencial, tais como as dinâmicas da "polarização", as lideranças políticas, a radicalização social, os ciclos políticos, a judicialização e a violência política.

Mesa 2: Projetos de Brasil em disputa

Horário: 14h às 16h30

Integrantes: Marcos Paulo Campos (UVA), Pedro Barbosa (Consultoria Opnus), Rodrigo Santaella (IFCE), Alba Pinho de Carvalho (UFC).

Ementa: A mesa consistirá em análises acerca dos projetos políticos que disputaram a adesão do eleitorado em 2022, com atenção para as propostas de política econômica, relacionamento institucional e fortalecimento da democracia.

Palestra "Eleições presidenciais e estaduais no Brasil (1994-2022)"

Horário: 18h

Integrantes: Prof. Dr. Vitor Sandes (UFPI)

Debatedores: Cleyton Monte (UECE/CENTEC) e Márcia Paula Vieira (UNICRHISTUS).

Dia 27 de abril (quinta-feira). Horário: 09h às 17h

Mesa 3: Eleições Estaduais de 2022

Horário: 09h às 12h

Integrantes: Raulino Pessoa Jr. (UECE),Monalisa Torres (UECE), Kamila Fernandes (UFC/ As Cunhãspodcast) e Renato Abreu (ALCE).

Ementa: O objetivo desta mesa é analisar as dinâmicas estaduais durante as eleições de 2022, tomando como foco as disputas entre grupos políticos pelo Executivo e a concorrência política para o poder legislativo estadual.

Mesa 4: Dilemas da democratização brasileira

Horário: 14h às 17h

Integrantes: Gabriela Bezerra (UFPE), Graziele Albuquerque (DPE-CE), Helena Martins (UFC), Fábio Gentile (UFC).

Ementa: O objetivo desta mesa é discutir as novas problemáticas da democracia no Brasil com foco no perfil das oposições, no conflito entre poderes, no papel das redes e mídias sociais e na ascensão de extremismos políticos.