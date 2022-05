PEC que prevê segurança jurídica para piso da enfermagem aguarda avaliação em comissão do Senado

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê garantia jurídica ao piso salarial da enfermagem aguarda, desde o início de maio, avaliação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes da votação em plenário e posterior envio para avaliação da Câmara dos Deputados.

Desde o avanço nas discussões do próprio piso, parlamentares têm tratado, paralelamente, de assegurar que não haja questionamento jurídico à proposta. Para isso, foi apresentada a PEC 11/2022, determinando que lei federal instituirá pisos para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras.

A PEC evita que tribunais de Justiça apontem vício de iniciativa no projeto de lei do piso. A irregularidade acontece quando uma proposta é apresentada por um poder que não tem competência para tratar sobre determinado assunto.

A meta é garantir a constitucionalidade do piso aprovado por senadores e deputados da mesma forma como foi feito com o piso nacional do magistério: previsto na Constituição e regulado por lei ordinária.