Joriza Magalhães Pinheiro é a nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará

O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) escolheu, nesta sexta-feira, a magistrada Joriza Magalhães Pinheiro como nova desembargadora do Judiciário cearense, pelo critério de merecimento. Ela obteve 100 pontos na avaliação dos demais desembargadores.

A vaga foi aberta pela aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, do desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes.

Joriza Magalhães, até 2021, atuou como auxiliar da Vice-Presidência do TJCE. Bacharelou-se em Direito em 1991, pela Universidade Federal do Ceará. Atuou como advogada e promotora antes de assumir como magistrada em 1994. Foi titular de comarcar em Novo Oriente, Icó, Sobral, Aracati e Fortaleza. Também foi membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Dos 52 juízes que podiam disputar a vaga, 22 se inscreverem. A avaliação do Pleno aos nomes aconteceu nesta sexta, com transmissão ao vivo.

A lista tríplice foi formada por Joriza Magalhães Pinheiro, com 100 pontos, Rosilene Ferreira Facundo, com 99,72; e Jane Ruth Maia de Queiroga, com 98,48.

Legenda: Pontuação de magistrados que disputaram a vaga Foto: Reprodução

O vice-presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, ressaltou o momento histórico pela presença de mulheres até o quinto lugar na lista. "Não por votar ou conceder (a vaga) por gênero, não vem ao caso, temos resoluções específicas, mas é um momento histórico. Entrei no Tribunal há 37 anos e nunca vi isso, não só pelo fato de ser três mulheres, mas pelo fato de serem de grande qualificação", pontuou.

"Isso tem relevância em razão dessa ala feminina, com quarto e quinto lugar também formado por mulheres que vêm construído sua história e buscando seu espaço na sua vida profissional", pontuou a presidente do TJCE, desembargadora Nailde Pinheiro.

Novas vagas

Aos demais participantes, a presidente do TJCE pontuou que "a caminhada prossegue". "Em breve, estaremos divulgando o edital de escolha dos novos desembargadores que passarão a compor o Tribunal de Justiça em razão do aumento desse número de desembargadores".

A abertura de novas vagas foi aprovada no final de 2021 pela Assembleia Legislativa do Ceará.