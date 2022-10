Aliada de Bolsonaro no Ceará, prefeita de Nova Russas anuncia construção de 'Praça da Bíblia'

A prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano (PL), anunciou nesta sexta-feira (21), em suas redes sociais, a construção de uma "Praça da Bíblia" na cidade. O anúncio coincide com as recentes declarações e atos de apoio da prefeita e do esposo, o deputado federal reeleito, Júnior Mano (PL), à campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem buscado apoio principalmente no eleitorado religioso na disputa em 2º turno contra Lula (PT).

"Projeto da nossa Praça da Bíblia foi finalizado e brevemente irá para licitação para, após isso, iniciarmos a obra. Mais um lindo projeto para embelezar nossa cidade, além de contemplar a comunidade evangélica", escreveu Giordanna.

A projeção divulgada mostra uma construção com referências religiosas, principalmente com uma cruz em frente a uma espécie de mirante e outra em uma estrutura dentro de uma fonte. O local deve reaproveitar espaço já existente e conhecido como "praça da Cornélio Rosa".

A iniciativa de criar uma "Praça da Bíblia" não é novidade. Cidades como Caucaia, Maracanaú, Pacajus e Juazeiro do Norte têm estruturas públicas semelhantes. Os espaços geralmente reproduzem bíblias em tamanhos gigantes ou com referências a textos religiosos.

Legenda: Projeção da Praça da Bíblia que deve ser construída em Nova Russas Foto: Reprodução/Instagram/Giordanna Mano

O anúncio foi feito, no entanto, em um momento que a relação política com o público religioso, principalmente o evangélico, tem ganhado força na disputa eleitoral e sido o alvo de estratégias de campanha. Na postagem da prefeita, houve quem relacionasse a promessa com o alinhamento eleitoral.

Nos comentários da publicação, a prefeita foi questionada sobre o que faria para a comunidade católica. Ela respondeu com a promessa de construção de um "santuário de Senhora das Graças" no município.

Apoio a Bolsonaro

Giordanna e Júnior Mano entraram na campanha bolsonarista no último dia 11 de outubro. Apesar de serem correligionários do presidente, nenhum dos dois declarou voto para presidente da República durante o primeiro turno.

Desde a declaração, no entanto, ambos fortaleceram as mobilizações em Nova Russas, com eventos de rua e comícios com a presença de aliados nacionais de Bolsonaro, como os ex-ministros Rogério Marinho e Marcos Pontes.