Coema aprova licença para projeto de hidrogênio verde da Qair

O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) aprovou na última quinta-feira (1º) o projeto de geração de hidrogênio verde da Qair Brasil. O "Projeto H2 Fraternité" tem o objetivo de produzir 42.783 toneladas de hidrogênio gasoso para comercialização no mercado nacional. É o terceiro aval concedido pelo Coema para empreendimentos de H2V no Ceará.

"Foi um marco significativo para a Qair Brasil, especialmente devido à magnitude do projeto de 280MW, que é crucial para o estado do Ceará. Estamos focados no desenvolvimento do hidrogênio verde, uma realidade em que acreditamos. Além disso, estamos estabelecendo uma planta de H2V na França, programada para iniciar as operações no próximo ano, com o objetivo de trazer essa inovação para a comunidade cearense. Expressamos nossa gratidão ao Coema e estamos ansiosos para concluir tudo até 2026", destaca Luiz Santos, Diretor de Desenvolvimento e Construção da Qair Brasil.

Além da Qair, a Fortscue também já obteve licencia prévia para investimento em H2V no Ceará, conforme pontuado pelo governador Elmano de Freitas durante cerimônia de sanção do Marco Legal do Hidrogênio Verde. O evento está acontecendo nesta sexta-feira (2), em São Gonçalo do Amarante.

No ano passado, o Diário do Nordeste noticiou que a Qair deve, até novembro de 2024, colocar em operação a sua usina de hidrogênio verde no Ceará, com investimento de R$ 50 milhões.

