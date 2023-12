Banco24Horas: cearenses movimentaram R$ 16 bi em 70 milhões de transações em 2023

O uso do Pix e ferramentas de pagamento como Apple Pay e Samsung Pay parecem estar tornando cada vez mais obsoleto o uso do cartão de crédito físico e, mais ainda, do dinheiro em papel. Apesar disso, o perfil financeiro de parte dos cearenses, que ainda gostam de receber o salário em cédulas, ampara a atuação e expansão do Banco24Horas.

Presentes em supermercados, shoppings e em outros estabelecimentos na Capital e interior, os caixas do Banco24Horas, do Grupo TecBan, estão em 103 cidades do Estado. De acordo com a empresa, são mais de 1.230 dispositivos conectados no Ceará e R$ 16 bilhões movimentados ao longo de 2023 até dezembro, distribuídos em quase 70 milhões de transações.

Sobre as ferramentas de pagamento que de certa forma competem com o dinheiro, César Stefani, coordenador de produtos da TecBan, pontua que não vê como uma competição, mas como uma complementaridade.

“A todo momento novos meios de transacionar vão surgir e esses meios de pagamento são complementares, não competem entre si de maneira direta. Nossos resultados mostram que há espaço para essa convivência, em 2022 foram movimentados mais de R$ 330 bilhões. Uma pesquisa da DataFolha mostra que o saque em dinheiro é, ainda, uma opção muito usada”, pontua Stefani.

Classes C, D e E preferem dinheiro físico

Ainda falando sobre a pesquisa, Stafani pontua que as classes C, D e E ainda são fortemente adeptas ao salário em dinheiro físico. “Além disso, ainda há quem prefira o dinheiro pela possibilidade de receber desconto com ele. De acordo com essa pesquisa, 13% dos clientes preferem o dinheiro para obter o desconto na compra”.

Além da presença dos caixas do Banco24Horas no Ceará, a TecBan também atende aos municípios por meio de uma estrutura que fica próxima aos caixas de estabelecimentos e que permite ao cliente sacar dinheiro no caixa, por exemplo, de um supermercado. No Ceará, são 50 dispositivos como esse, chamados de Atmos.

“São dispositivos chamados de Atmos e que são semelhantes a uma maquininha de cartão. Os clientes vão ao estabelecimento, fazem o saque e o caixa do estabelecimento entrega o dinheiro ao cliente, então são novos formatos que a gente vem desenvolvendo”, detalha Stefani.

O coordenador de produtos da TecBan reforça que “a previsão da companhia é ampliar a oferta de serviços em 2024”. Em 2023, no Ceará, os números devem fechar em estabilidade na comparação do 2022, de acordo com ele. Neste fim de ano, mais duas unidades do Atmo Banco24Horas foram instaladas em Araripe e em Fortaleza.

No Brasil, o Banco24Horas está presente em mais de 24 mil dispositivos espalhados por mais de 1.100 municípios brasileiros. Na região Nordeste, está em 475 cidades, tendo chegando a 16 novos municípios em 2023. São mais de 5,4 mil dispositivos na região, cerca de R$ 65 bilhões movimentados e 300 milhões de transações em todo o Nordeste.

