Assalariados e mulheres de Fortaleza têm mais interesse em alugar imóvel, aponta pesquisa

Em Fortaleza, as pessoas que buscam comprar um imóvel são, em maioria, do sexo feminino (55%), casadas (66%), com filhos (63%) e com pet (54%). Além disso, os servidores públicos são destaque entre esse público, de acordo com o DataZAP, fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX.

Os dados foram divulgados nesta terça (1º) durante o Conecta Imobi On The Road Fortaleza em encontro promovido pela plataforma de classificados online.

"A Geração X, composta por pessoas entre 41 e 60 anos, tem se consolidado como o principal grupo de interessados, o que revela uma maturidade maior na faixa etária de quem busca imóveis, agora com maior nível educacional e estabilidade financeira. Outro aspecto que merece destaque é a forte presença de servidores públicos, com um percentual de 35%, maior em comparação com outras capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, sendo menor apenas que Brasília", explica Coriolano Lacerda, Gerente de Pesquisa e Inteligência de Mercado do Grupo OLX.

Características do imóvel

Para a compra do lar, os elementos que mais influenciam a decisão são as características do imóvel (38%), a estrutura (34%) e segurança da região (31%). O apartamento padrão (46%) é o mais procurado por esse público e metade dos entrevistados realizará a primeira compra de um imóvel.

Quando se trata de aluguel de imóvel, o perfil também é composto por pessoas do sexo feminino (61%), casadas, com filhos, mas sem pet. A maioria é assalariada.

No caso da locação, a proximidade do trabalho é um dos principais motivos para assinar o contrato, bem como a segurança da região (28%). "Outro ponto bastante diferente do cenário de venda é que o número de respondentes que fará a transação pela primeira vez é bem menor, correspondendo a 34%", observa Lacerda.

Recursos dos compradores não acompanha preço dos imóveis

O levantamento do Grupo OLX escancara ainda a discrepância entre o que os compradores pretendem gastar e os preços dos imóveis. Enquanto o tíquete apontado pelos consumidores fica entre R$ 225 mil e R$ 350 mil, a maior parte dos imóveis usados disponíveis custam entre R$ 500 mil e R$ 750 mil.

Os bairros mais procurados por quem quer comprar são Meireles, Aldeota, Cocó e Engenheiro Luciano Cavalcanti, os mesmos que possuem mais imóveis anunciados na OLX.

Para aluguel, os bairros mais buscados são Meireles, Centro, Aldeota, Engenheiro Luciano Cavalcanti e Passaré. A maioria dos interessados em locar pretende pagar até R$ 1 mil por mês de aluguel.

