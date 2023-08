ABA Infraestrutura prevê investir mais de R$ 4 milhões no Terminal Marítimo

O grupo ABA Infraestrutura e Logística S/A, que arrematou na última sexta-feira a concessão do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza por 25 anos, deve investir R$ 4 milhões no equipamento.

Em nota, a empresa diz que arrematou o Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza, "um espaço destinado ao embarque e desembarque de passageiros durante a temporada de cruzeiros marítimos e atividades de entretenimento".

"O prazo de concessão é de 25 anos, podendo ser prorrogado, e prevê um investimento de mais de R$ 4 milhões", diz o comunicado.

O pronunciamento do grupo vai em linha com as perspectivas do presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), Lúcio Gomes, sobre a necessidade de o terminal receber um investimento privado da ordem de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões para deixá-lo em condições semelhantes às condições de quando foi inaugurado.

O Terminal Marítimo de Passageiros foi construído para a Copa do Mundo de 2014, mas foi entregue em 2015 e custou aos cofres públicos R$ 224 milhões.

Após três anos de espera, foi realizado o leilão do terminal na última sexta e o grupo ABA Infraestrutura arrematou o equipamento com uma outorga de R$ 100 mil.

Veja a íntegra do comunicado:

Santos, 14 de agosto de 2023.

Essa conquista segue as diretrizes de expansão do Grupo, responsável pela administração dos terminais marítimos de Santos, Rio de Janeiro e Bahia.

O Grupo ABA Infra está há 37 anos no mercado e atua nos setores de infraestrutura e logística portuária, combustíveis e turismo. A experiência adquirida ao longo dos anos atuando fortemente nestes setores, proporciona excelente desenvolvimento de suas companhias.