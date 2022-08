Vice de Capitão Wagner quer Michele Bolsonaro fazendo campanha para a dupla no Ceará

Candidato a vice-governador na chapa de Capitão Wagner (União), o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PL) quer a primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, fortalecendo a campanha da dupla aqui no Ceará. Membro do partido do presidente Bolsonaro, o candidato a vice já iniciou as tratativas para ter a presença dela no Ceará.