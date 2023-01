Vereadores de Fortaleza iniciam debate sobre isenção à taxa do lixo na próxima semana

A Câmara Municipal de Fortaleza prepara uma convocação extraordinária dos parlamentares, que estão em recesso, para a discussão e votação das isenções no projeto que regulamenta a taxa do lixo na Capital. O início dos trabalhos deve ocorrer na próxima quinta-feira (12). A convocação, feita pelo prefeito José Sarto, vai até o dia 31 de janeiro.

Os vereadores precisarão se reunir de forma extraordinária porque na votação e aprovação do projeto que cria a taxa do lixo, um grupo de parlamentares contrário à matéria, obstruiu a votação no momento que começou a discussão das isenções à cobrança.

Por conta disso, o projeto acabou sendo aprovado sem a previsão das regras para deixar de fora da cobrança uma parte da população, com base em critérios socioeconômicos.

Após o conturbado processo, em dezembro do ano passado, o prefeito José Sarto sancionou a lei que cria a cobrança, mas, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, se comprometeu a só colocar em prática a cobrança após os vereadores votarem as isenções.

O Poder Legislativo ainda aguarda uma posição do departamento jurídico da Casa sobre o tempo de discussão e de votação da proposta na convocação extraordinária.

Novos embates entre base do prefeito Sarto e a oposição devem ocorrer na Casa.

É bom lembrar que após a eleição de Gardel Rolim para a Presidência da Câmara, o prefeito Sarto ainda não definiu a nova liderança da gestão no Legislativo.