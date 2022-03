Veja as principais obras que Camilo Santana quer inaugurar antes de deixar o governo em abril

O governador Camilo Santana (PT) está na reta final do seu mandato. Para concorrer ao Senado nas eleições de outubro, ele precisa renunciar ao cargo no próximo dia 2 de abril, daqui a cerca de 20 dias. Até lá, o chefe do Executivo tem uma agenda cheia de compromissos de entrega de obras e intervenções no Estado. Há, entretanto, ao menos seis intervenções maiores que ele não abre mão de entregar até essa data.

A agenda oficial do gestor estará completamente cheia nestes últimos dias. Em alguns dias, haverá três ou até quatro eventos de entregas em diversas áreas como Saúde, Segurança, Educação, Abastecimento e Esporte e Lazer.

O planejamento inclui Centro Integrado de Segurança Pública, Polo Gastronômico da Sabiaguaba, Estação das Artes, Centro Cultural do Cariri, Arena Romeirão e o Teleférico do Horto.

Camilo Santana teria mais nove meses de gestão para encerrar o mandato conferido a ele pelo povo cearense nas eleições de 2018, mas, como já abordamos nesta coluna, vai se antecipar e renunciar ao cargo no próximo dia 2, por imposição da lei eleitoral.

R$ 360 milhões somam as obras principais de o gestor deverá entregar até o dia 2 de abril próximo

Nova gestão

A partir deste dia, a atual vice-governadora, Izolda Cela, assume o cargo de governadora em definitivo. Assim, ela será a primeira mulher na história a assumir efetivamente o comando do Executivo Estadual.

Além de aproximar o núcleo do governo da população, com as constantes viagens ao Interior e Região Metropolitana de Fortaleza, os eventos de inauguração acabam sendo palanque político em que o governador apresenta suas cartas e ainda afaga as lideranças políticas aliadas em cada região do Estado.

Desde o início do Ano, Camilo Santana tem levado a vice-governadora a praticamente todos os eventos, no sentido de integrar ainda mais a sua sucessora às ações governamentais.

Há algumas intervenções em andamento que o governador gostaria de entregar, como o Hospital Universitário, que está sendo erguido em Fortaleza. No entanto, não será possível concluir a obra, que ficará para Izolda Cela.

Veja detalhes das principais intervenções

Centro Integrado de Segurança Pública

Foto: Reprodução

O equipamento está localizado na Av. Borges de Melo, em Fortaleza. O projeto prevê a integração das sedes da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e do Centro Integrado de Inteligência. Além da interligação com a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), será paralelamente implantado um centro de convivência. Os investimentos são de cerca de R$ 73,9 milhões.

Polo Gastronômico da Sabiaguaba

Construído às margens do Rio Cocó, em frente à Duna da Sabiaguaba, o Polo Gastronômico foi uma alternativa para ordenar o funcionamento para as 18 barracas que funcionavam no local. A estrutura terá um pier, estacionamento e barracas, com infraestrutura adequada para receber turistas e visitantes. O investimento é de R$ 11,8 milhões.

Estação das Artes

O novo equipamento envolve a modernização e reestruturação do conjunto de prédios que integram a antiga Estação Ferroviária João Felipe, no Centro de Fortaleza. A estrutura está próxima da conclusão e terá Mercado das Artes, Mercado Gastronômico, a Pinacoteca estadual, novas sedes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), uma biblioteca, um museu, além de duas áreas de estacionamento. Investimento total de R$ 63,7 milhões.

Teleférico do Horto

O Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, é um projeto antigo para a região do Cariri. O equipamento, que tem investimento de R$ 70 milhões, tem o objetivo de fortalecer o turismo religioso em torno da estátua do Padre Cícero. Os recursos são do Governo do Estado e do Governo Federal.

Arena Romeirão

A praça esportiva, localizada em Juazeiro do Norte, recebeu investimentos de R$ 90 milhões e passou por processo de reestruturação. O equipamento terá amplo estacionamento e comportará 17 mil pessoas com espaços como cabines de imprensa e camarotes, praça de alimentação e espaço para museu.

Centro Cultural do Cariri

Localizado na cidade do Crato, também na região do Cariri, o Centro Cultural do Cariri terá espaços para espetáculos e exposições, salas de pesquisa e formação artística, museus, manufatura de artesanatos, restaurante e café, um planetário e um novo bloco equipado com teatro de 6 andares e 500 lugares. Investimento de R$ 53,6 milhões.