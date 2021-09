Tribunal de Justiça do Ceará pede à Assembleia criação de novos cargos de desembargador e juiz

O Tribunal de Justiça do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa, na terça-feira (15), um projeto em que pretende aumentar a sua estrutura , criando quatro novos cargos de desembargador, dois novos cargos de juízes , com estrutura completa de gabinete, além de readequações em estrutura para servidores. A proposta será discutida no Legislativo e votada pelos deputados estaduais.

Atualmente, a estrutura do Tribunal de Justiça do Estado conta com 43 desembargadores, de acordo com a Organização Judiciária do Estado do Ceará. Caso a mudança seja aprovada, a corte passará a contar com 47 magistrados. No projeto encaminhado à Assembleia, não há informações sobre o impacto financeiro das medidas.