TRE-CE retoma julgamento da cassação da chapa de deputados do PL no fim deste mês

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) vai retomar, no próximo dia 25 de janeiro – primeira sessão do ano na Corte – o julgamento dos embargos nas ações judiciais que resultaram na cassação da chapa de deputados estaduais do Partido Liberal (PL) no Ceará. Este será o último recurso antes que a Ação seja submetida ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).