Julgamento de recurso na cassação da chapa do PL será concluído em janeiro, diz presidente do TRE

O presidente do Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE), desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, informa a esta Coluna que dois processos importantes que estão para votação na Corte devem ficar concluídos até janeiro: o julgamento dos embargos de declaração do PDT no caso da desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o a conclusão da análise do caso da cassação da chapa de deputados estaduais do PL.