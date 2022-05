TJCE indica três mulheres e rejeita promotores em lista tríplice para cargo de desembargador

O Tribunal de Justiça do Ceará, por meio do seu Pleno, acaba de fechar a indicação da lista tríplice para o preenchimento do cargo de desembargador pelo Quinto Constitucional. A vaga é destinada ao ministério Público.

A lista vai ser encaminhada ainda nesta quinta-feira (19) à governadora Izolda Cela que fará a indicação definitiva e é formada por três mulheres: