Tasso Jereissati retoma mandato no Senado enquanto prepara chapas do PSDB para a Eleição

Após quatro meses de licença, o senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) retorna ao cargo no início desta semana em meio às articulações de reestruturação do Partido no Estado. O foco é a formatação das chapas de deputado estadual e federal para a disputa de outubro, uma missão difícil pois as indefinições em outras legendas têm impacto decisivo no tucanato.

Desde novembro do ano passado, Chiquinho Feitosa (UB), o primeiro suplente de Tasso, estava no exercício do mandato no Senado. Com o retorno do titular, a bancada cearense na Casa volta à composição que saiu das urnas. Além de Tasso, representam o Ceará no Senado Cid Gomes (PDT) e Eduardo Girão (Podemos).

Com cerca de 53 mil filiados no cadastro, o PSDB tem, atualmente 4 prefeitos, 7 vice-prefeitos, 63 vereadores, dois deputados estaduais e um deputado federal, além do cargo de senador. A questão é que com a abertura da janela partidária, o partido já começou a perder membros. O deputado estadual Nelinho, por exemplo, deixou o partido para se filiar ao MDB.

A outra deputada estadual, Fernanda Pessoa, e o deputado federal Danilo Forte também podem deixar à legenda em breve, ainda durante a janela partidária.

Ao passo que se reestrutura internamente, o partido aguarda a definição das demais legendas, principalmente as do campo de centro-direita, para definir as suas chapas. A principal espera é pelas definições do União Brasil no Ceará.

Novo partido

O partido, recém-criado a partir da fusão entre PSL e DEM, ainda não tem definição de quem ficará com o comando no Ceará. O deputado federal Capitão Wagner e o suplente de senador Chiquinho Feitosa disputam a indicação. Caso o partido fique mesmo com o líder da oposição estadual, o grupo alinhado a Chiquinho Feitosa deve migrar para o PSDB.

Essa poderia ser uma das apostas da chapa de deputado federal do partido. Chiquinho tem dito que pretende ser candidato.

O PSDB, enquanto isso, está atuando na atualização dos diretórios municipais e comissões provisórias. Na última semana, o ex-secretário de Saúde de Juazeiro do Norte, Wilton Almeida, foi nomeado para comandar o diretório do Município. A atuação dele, entretanto, será em articular em toda a região do Cariri.

Atuação parlamentar

No Senado, Tasso tem a estratégia de tentar acelerar a tramitação do projeto de autoria dele que cria a Lei de Responsabilidade Social, em que estabelece metas para a redução da extrema pobreza no País.

A matéria está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pretende criar ainda uma política nacional de renda mínima para famílias em situação de extrema pobreza, que tivesse avanços em relação ao antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil.